Hamiltonnak megvan az első: simán nyert Kínában

A Mercedes-pilóta idei első győzelmét aratta Kínában, ahol kicsit kaotikusan indult a futam. Vettel a második, a nagyot harcoló Verstappen is dobogós.

Száradó pályán kezdődött a 2017-es Kínai Nagydíj, miután egy darabig az is kétséges volt, hogy vasárnap meg lehet-e rendezni a futamot, mert a nagy köd és szmog miatt a mentőhelikopter nem tudott volna leszállni a kijelölt kórháznál. Végül orvosolták a problémát, és maradt a vasárnapi kezdés.

Lewis Hamilton pályacsúccsal szerezte meg a pole-t, és az első sorban ott volt a ferraris Sebastian Vettel is, a második sorból Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen rajtolt.

Hamilton jól kapta el a rajtot, a rajtrácsra elég furcsán felálló Vettelnek viszont nagyot kellet harcolnia Bottasszal, de meg tudta tartania a második helyét, így maradt a mercis a harmadik, a negyedik Ricciardo volt, aki megelőzte Räikkönent.

Stroll kiesése miatt viszont már a második körben virtuális safety car jött, miközben a pilóták sorra jöttek ki, hogy lecseréljék a gumijaikat a száradó pálya miatt.

9 Galéria: Kínai Nagydíj 2017 Fotó: Aly Song / Reuters

Aztán később már a biztonsági autónak kellett bejönnie, mert Giovinazzi csúnyán összetörte az autóját, ismét a célegyenesben, így a pilótáknak a boxutcán kellett keresztül hajtaniuk.

A kaotikus futamkezdés nagy győztese Verstappen volt, aki a tizenhetedik helyről rajtolt, de a gumicserék után már a negyedik helyen állt, igaz, a rajtot is nagyon jól elkapta. Ahogy kiment a biztonsági autó, Verstappen egyből akcióba lépett, és megelőzte Räikkönent, ezzel már a harmadik helyen állt, de ment tovább, és nem sokkal később Ricciardót is megelőzte.

A szuperlágyon autózó Ricciardóra a Ferrarik is megérkeztek közben, de az őt üldöző Räikkönnennek is megvoltak a maga problémái: sokat panaszkodott az autójára a csapatrádión. Vettel néhány körrel később meg is előzte csapattársát, feljött a negyedik helyre, és mehetett Ricciardo után.

9 Galéria: Kínai Nagydíj 2017 Fotó: Aly Song / Reuters

Hatalmas csata kezdődött közöttük, Vettel többször is megpróbálta körbeautózni a Red Bullost, aztán a 22. körben végül sikerült megelőznie ellenfelét. Másodpercekig haladtak egymás mellett, egy pillanatra a gumijaik is összeértek, de a ferraris el tudott jönni.

Vettelnek Verstappen következett, és szépen lassan elkezdett araszolni a holland felé, aki a 29. percben hibázott, az egyik kanyarban elfékezte magát, így Vettel simán elment mellette, és már második volt. A hollandot rögtön ezután ki is hívták, hogy új gumikat kapjon.

Hamilton közben megnyomta az élen, a leggyorsabb köröket autózta, mialatt a pálya folyamatosan száradt. A 35. percben Vettel ment ki kerékcserére, és kapott lágy gumikat, a harmadik helyre tért vissza csapattársa, Räikkönen mögé. Hamiltont is kihívták, ő az élre tudott visszatérni, három másodperccel a Ferrari elé.

Vettel aztán visszakapta a második helyet csapattársa kerékcseréje után, és üldözőbe vette Hamiltont, a 41. körben 1,3 másodpercet hozott rajta de azért még így is nyolcra volt a futamot vezető mercistől. A nagy felzárkózás viszont itt meg is torpant, mert a két pilóta között beállt a 8-8,5 másodperces különbség.

A hátralévő körökben már csak az volt kérdés, hogy Verstappen meg tudja-e tartani dobogós helyét csapattársával, Ricciardóval szemben. Kevesebb, mint egy másodperc volt köztük a különbség. Két körrel a vége előtt Ricciardo már nagyon ott volt a holland nyakán, aki ráadásul elfékezte magát az utolsó körben, de így is be tudott jönni harmadiknak.

Hamilton simán nyerte meg a futamot rajt-cél győzelemmel, Vettel lett a második, Verstappen, Ricciardo, Räikkönen, Bottas a további sorrend. A következő futam egy hét múlva Bahreinben lesz.

A végeredmény