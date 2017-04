Ha Vettelnek lehet, lehessen másnak is

Kockázatosat húzott a rajtnál Sebastian Vettel, aki meglehetősen a saját rajtkockáján kívül, ráadásul az ideális ív felé eltolva állt fel a vizes sanghaji aszfalton. Nagyon figyelni sem kellett a rajt előtt, hogy feltűnjön, a Ferrari nem egészen ott áll, ahol kellene, rettenetesen kilógott a helyéről.

Feltűnt ez a stewardoknak is, akik gyorsan megvitatták a dolgot, és úgy döntöttek, semmi gond nem volt Vettel rajtjával, hiszen nem előrébb állt fel, vonalban volt, csak épp beljebb, mint a többiek.

„Egyértelmű és teljesen érthető, hogy mit akart csinálni, beljebb jött, hogy a pálya szárazabb részéről induljon” – mondta a Red Bull-főnök Christian Horner, aki rámutatott arra is, hogy innen sokkal könnyebb indulni, mint az esőben csúszóssá váló fehér felfestésről. Horner viszont azt szeretné, hogy világosan mondja ki a szabálykönyv, mi vonatkozik a rajthelyre, abban ugyanis csak az szerepel, hogy mindenkinek a megfelelő rajtpozícióban kell felállnia, nincs tehát részletezve, hogy ezt a rajtkockára értik-e vagy sem.

Tavaly is volt hasonló miatt kavar, akkor a Japán Nagydíjon pont egy Red Bull-pilóta, Daniel Ricciardo állt fel kicsit pozíción kívül, szintén az eső miatt – nem véletlen, hogy Horner nem tiltakozott Vettel lépése ellen. Ricciardo erre előre engedélyt kért az FIA-től, ezt viszont a mercis Lewis Hamilton kifogásolta, mondván ő is kért erre engedélyt, de tőle megtagadták.

Michelisz is hasonlóval trükközött tavaly Oroszországban – meg korábban többször is – a WTCC helyi futamán, ám lebukott, és boxáthajtásos büntetést kapott, ami egy túraautó-futamon pont jó arra, hogy tönkretegye az ember versenyét. Pedig nem lógott ki jobban, mint Vettel most.