Fernando Alonso kihagyja a Monacói GP-t, az Indy 500-on indul helyette

Váratlan hírt közölt szerdán a McLaren istálló, amikor bejelentette, hogy 35 éves spanyol pilótája, Fernando Alonso kihagyja a május végi Monacói Nagydíjat, és inkább az Indianapolis 500-versenyen indul helyette.

A kétszeres világbajnok döntését teljes mértékben támogatja a csapat, áll a közleményben. Az Indy 500-on egy hondás csapattal, Andrettiékkel indul majd egy McLaren név alatt futó kocsival. A Honda az összekötő kapocs ugye, hiszen a Forma-1-ben is ő látja el motorokkal a McLarent.

A McLaren egyelőre nem közölte, ki helyettesíti a spanyolt május 28-án, de a 2017-ben pihenőévét töltő Jenson Button beugrása kézenfekvő lenne.

Alonso hirtelen kihagyása azt mutatja, hogy nagyon nincsenek rendben a dolgok a McLaren-Hondánál, amelynél az eddigi két futamon csak egy kocsi ért célba – Alonso lett a 13. Ausztráliában. Stoffel Vandoorne mindkétszer kiesett, a spanyol Kínában nem jutott el a célig.

A húzás viszont a kihagyott futam ellenére is jól jöhet a McLarennek, hiszen plusz reklám egy rettentő híres és fontos versenyen, ugyanez jól jön magának az IndyCar-futamnak, sőt, még a Forma-1-nek is, Alonso lelkéről már nem is beszélve, hiszen ezzel a kis kitérővel extra motivációt szerezhet a szenvedő F1-idénye mellett. Az Autosport úgy tudja, Alonso célba vette a Le Mans-i 24 órás versenyt is, eltökélt célja ugyanis, hogy megnyerje a motorsport három talán legikonikusabb versenyét: a Monacói Nagydíjat, az Indy 500-at és a Le Mans-it. Monacóban már nyert kétszer, most jöhet a másik kettő. Ez a triplázás eddig egyedül Graham Hillnek sikerült.

Az egyetlen célom az maradt, hogy triplázzak- Még csak 35 éves vagyok, bőven van időm, hogy megcsináljam

– mondta Alonso.

Alonsónak mint IndyCar-újoncnak részt kell majd vennie egy eligazításon, ez május 12-én kezdődik és egy hétig tart. Tavaly egy F1-múlttal rendelkező újonc nyerte az ikonikus futamot, Alex Rossi ráadásul pont Andretti csapatával indult a 100. Indy 500-on.