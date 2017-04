Két másodpercet javult a Mercedes a sivatagban

Egészen más képe volt a Bahreini Nagydíj második szabadedzésének, mint az elsőnek, az élen ugyanis ezredekre csökkent a Ferrari előnye a Mercedesszel szemben. Ez pedig csak részben magyarázható a körülményekkel – az első edzést még rekkenő hőségben rendezték, a másodikra viszont már valamennyit hűlt az idő. Utóbbi a Mercedesnek kedvez, ám mire a hőmérsékletcsökkenés érzékelhetővé vált, már megfutotta a legjobb körét Valtteri Bottas, a végére minden csapat a versenyszimulációt tartogatta, ekkor már senki nem javított az idején.

Ez azt jelenti, hogy a Mercedes jó 2 másodpercet javult az első edzéshez képest, ami óriási javulás. Főleg azt nézve, hogy a második szabadedzéshez hasonlóan a futam is 5-kor indul majd, tehát a körülmények nagyjából hasonlóak lesznek.

Bottas és Vettel tempóját tartotta a szintén nagyot javuló Red Bull, pontosabban Daniel Ricciardo is, ők hárman 66 ezreden belül zártak, de még a Vetteltől 284 ezreddel elmaradó Lewis Hamilton is jó kört ment.

A Ferrari edzése így sem volt zavartalan, hiába nyerték meg ezt is: amíg korábban Kimi Räikkönen kocsija állt le, addig most Sebastian Vettel SF70H-ja állt meg nem sokkal a boxutca bejárata előtt. Szerencséjükre a hiba nem volt nagy, hamar ki tudták javítani, így Vettel is készülhetett a futamra tartogatott beállításokkal.

Nagyobb gond volt viszont a Toro Rossónál és a McLarennél. Előbbinél Carlos Sainz kocsija állt le, utóbbinál pedig Stoffel Vandoorne-nak mondták az utolsó harmadba érve, hogy ha lehet, akkor a lehető legóvatosabb gázadások mellett vigye vissza az autót a garázsba.

A harmadik szabadedzés szombaton 2-kor jön majd, az időmérő pedig 5-kor követi majd.