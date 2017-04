Alonso: Csak akkor maradok, ha vb-esélyes kocsiba ülhetek

Elég egyértelműnek tűnő kijelentést tett Fernando Alonso a jövőjére nézve, a 35 éves spanyol ugyanis azt mondta, csak akkor marad jövőre is a Forma-1-ben, ha bajnokesélyes kocsiba ülhet. Ez leginkább a McLaren felé jelzés arra vonatkozóan, hogy nem folytatná náluk az idény végén lejáró szerződése után.

Ez persze nem is csoda, idén visszalépett a McLaren motorjait fejlesztő Honda, az eddigi két futamon Alonso csak egyszer ért célba, csapattársa, Lance Stroll egyszer sem. Ráadásul a problémák Bahrienre is maradtak, Alonso kocsijában motort kellett cserélni a futam előtt, ráadásul a hőenergia-visszanyerő rendszer is folyamatosan bedöglik, ezt is cserélni kellett a spanyol kocsiján.

Az persze kérdéses, hogy Alonso hol folytathatná jövőre – ha szigorúan vb-esélyes autóról beszélünk, három csapat jöhet számításba a spanyolnak, akinek még lehet 3-4 jó éve a Forma-1-ben. A Red Bull, a Ferrari és a Mercedes. Csakhogy a rendelkezésre álló információk alapján a Red Bullnál szerződés alatt áll Daniel Ricciardo és Max Verstappen is még 2018-ra.

Marad a Ferrari és a Merci, ahol egy-egy ülés felszabadul jövőre: a Mercedesnél Lewis Hamilton, a Ferrarinál Sebastian Vettel helye biztos csak. A Mercinél Valtteri Bottas jövője nagyban függ az idei eredményeitől, pont Bahreinben, élete első pole pozíciója után tehet sokat azért, hogy maradjon a csapatnál. Kimi Räikkönen helyzete érdekesebb, tavaly ő volt a jobb a csapatnál, de idén eddig elmarad Vetteltől – igaz, nagyon a szezon elején járunk még –, úgyhogy bármi lehet.

Ez a két esélye marad Alonsónak, vagy lehet, hogy távozik az F1-ből, és főállásban megy rá a Tripla Koronára, vagyis a Monacói Nagydíj után az Indy 500 és a Le Mans-i 24 órás megnyerésére.