Alonso szétgyalázta a Hondát menet közben, aztán kiszállt, és folytatta

Soha életemben nem versenyeztem ennél kevesebb erővel

- harsogta a rádióba Fernando Alonso, amikor McLaren-Hondája mellett simán elmentek az ellenfelek a Bahreini Nagydíjon.

Persze nem kanyarban, egyenesben előzték őt, simán legyorsulták. A spanyol már tavaly is és azelőtt is előszeretettel pocskondiázta nyilvánosan a Honda-motort, ami valóban irtó gyenge, most állítólag 120 lóerő a hátránya a Mercedeshez képest. És 30 kilométer/óra végsebességben.

A pikírt hangnemet a futam után, már lehiggadva is megtartotta Alonso, amikor a Hondáról beszélt.

Lenyűgöző, hogy mennyire le vagyunk maradva sebességben az egyenesekben. Jó párszor megtörtént, hogy a tükörben 3-400 méterre voltak tőlem lemaradva a kocsik, így elkezdtem a kormányon állítgatni, vagy az utasításokra figyelni a rádión, aztán féktávon már ott voltak a sarkamban, hát el nem hittem

- sarkította a helyzetét a 35 éves kétszeres világbajnok.

Végül beletörődött, mint ahogy abba is, hogy szűk két körrel a vége előtt fel kellett adnia motorhiba miatt. A 14. helyen haladt ekkor.