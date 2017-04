A Forma-1-nek jól jönne az éjjeli New York-i Nagydíj

Amint átvette az új amerikai tulajdonos az irányítást a Forma-1 fölött, egyből biztosra lehetett venni, hogy erősíteni fogják a jelenlétet az amerikai kontinensen, és nem elégednek meg a texasi és mexikói futamokkal. Sokáig nem is kell már várni a bővülésre: a német Auto Motor und Sport (AMus) értesülései szerint 2019-ben jön is a New York-i Nagydíj, ráadásul éjszaka, villanyfények mellett.

Igazából már jövőre is jöhetne a New York-i verseny, az engedélyeket és minden mást be tudnának szerezni hozzá, de a Liberty Media nem szeretné tovább sűríteni a 2018-ra tervezett 21 futamos naptárat. New York mellett egyébként dolgoznak azon is, hogy futamot vigyenek Las Vegas belvárosába, de erről még nincs konkrét elképzelés. New Yorkban viszont már a vonalvezetés is megvan, a legendás pályatervező Herman Tilke rajzolta meg, New Jerseyn, New York nyugati részén és Weehawkenen keresztül vezet 5,2 km-en át, New York felhőkarcolói előtt. Ez egyébként nem egyezik azzal a pályával, amit a Forma-E használ majd a júliusi dupla futamra, ők Brooklynban versenyeznek majd.

1983-ban rendezték volna itt az első New York-i Nagydíjat, de ez végül elmaradt, és bár 2010-től kezdve többször is felmerült, hogy végre megvalósítanák, a Liberty érkezéséig kellett várni ezzel.

Visszatérők jövőre

Ami a 2018-as naptárat illeti, konkrétumokat még nem közölt az AMuS, csak annyit, amit már eddig is tudtunk: újra lesz Francia Nagydíj, az 1990 után visszatérő Paul Ricardon, illetve lesz Német Nagydíj, méghozzá a Hockeinheimringen. A Maláj Nagydíj 19 év után esik ki a helyszínek közül.

Új szemlélet viszont, hogy a Liberty, ha csak teheti, elkerülné az ütközést legendás sporteseményekkel: idén az Indy 500, a Monacói Nagydíj és a Nürburgringi 24 órás verseny mind egy hétvégén vannak, ahogy a Brit Nagydíj és a wimbledoni döntő is ütik egymást, míg a melbourne-i idénynyitó az ausztrálfutball szezonkezdete miatt nem volt elég nézett.