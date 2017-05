Mika Hakkinen példája volt előttem

Elég sokáig tartott, hogy megszerezze az első futamgyőzelmét a Forma-1-ben.

80, vagy talán 81 futamot kellett várnom rá, de megérte. Természetesen nagyon különleges érzés. Nagyon boldog vagyok az eredménnyel, főleg, hogy a verseny előtt úgy tűnt, a Ferrari az esélyesebb.

Hogy telt az éjszaka? Buli?

Remekül, volt egy kisebb buli, de semmi különös. Majd talán ma, itt Budapesten. Több helyet is kedvelek itt, főleg a Duna-partot. Ha itt van versenyem, gyakran járok ki oda futni, vagy vacsorázni. Szeretem a várost, nagyon szép, kedvesek az emberek is, egyedül talán a téli hideg nem jó. Mint otthon. Jó itt lenni.

Soknak tűnhet, hogy 81 futamot várt, de a menedzsere, Mika Häkkinen még többet, 95-öt. Segített valamennyire, hogy tudta, hogyan alakult az ő karrierje?

Igen, megtanulhattam tőle, hogy türelmesnek kell lenni, a siker majd jön. Örülök azért, hogy meg tudtam előzni. Persze sosem jó érzés, ha ilyen sokáig nem jön össze, de idén éreztem, hogy meglehet. Próbáltam nem túlgondolni. Vasárnap is úgy keltem fel, hogy egy újabb verseny, a maximumot kell nyújtanom. Próbálok mindig erre figyelni.

Bahreinben kétszer is arra kérte a csapat, hogy engedje el Lewis Hamiltont. Gondolta, hogy ilyen gyorsan a csúcsra jut arról a mélypontról?

Egy pillanatra sem kételkedtem ebben. Bahreinben gond volt a gumijaimmal, nem volt rendben az autó, Hamilton gyorsabb volt, de tudtam, hogy ha minden összeáll, nyerhetek. Tegnap ez sikerült, fontos volt magam, de a csapat miatt is, hogy meglegyen ez a siker. És persze azoknak is bizonyítottam, akik kételkedtek bennem.

Mitől volt ennyivel gyorsabb tegnap a csapattársánál?

Ezen a hétvégén neki volt problémája, nem találta a jó egyensúlyt az autónál. Nem tudom, hogy pontosan mi volt a problémája, nem volt meg még a levezető csapatgyűlés, a dobogó után egyből mentem a reptérre, hogy ideérjek Budapestre. Majd átbeszéljük.

Kedveli az ilyen programokat, mint a Nagy Futam?

Sosem voltam még hasonlón, de nagyon várom. Elég korán óriási a tömeg, látszik, hogy a magyarok megőrülnek a motorsportokért, amit jó látni.

Valtteri Bottas

1989.08.28., Nastola, Finnország

Első verseny: 2013., Ausztrál GP

Első győzelem: 2017., Orosz GP

Első pole: 2017., Bahreini GP

Futamok száma: 81

Dobogók: 12

Győzelmek: 1

Csapatai: Williams, Mercedes

Rajtszám: 77

Ki a kedvenc pilótája?

Häkkinen volt az első komoly példaképem, akkor még gokartoztam. Nyolcéves voltam, amikor megszerezte az első világbajnoki címét, ő volt az, akire felnéztem, miatta szerettem volna bekerülni a Forma-1-be. Később aztán a menedzserem is lett, ami fantasztikus.

Lewis Hamiltonnal milyen a viszonya? Úgy hírlik, nem könnyű csapattárs, mert nem ismer barátságot a pályán.

Jól megvagyunk, nincs köztük semmi gond. Egy csapatban, egy közös célért dolgozunk. Tegnap is azonnal gratulált a futamgyőzelem után, remek, hogy kölcsönös tisztelet van köztünk a pályán és azon kívül is. Megbeszéltük a szezon előtt, hogy nem fogunk belemenni mindenféle piszkos játékba, ezt tartjuk is.

És a többiek? Vannak barátai a mezőnyben?

A Forma-1-en belül ennyi idő alatt már szerez barátokat az ember a csapaton belül, de a mezőnyben nincs igazán barátság. Inkább azt mondom, jóban vagyunk a többiekkel, de nem a barátkozás a dolgunk, riválisok vagyunk.

Esélyesnek tartja magát a vb-címre?

Miért ne? Hosszú még a szezon, tizenhat verseny van, rengeteg pontot lehet még szerezni. Korai még bármit mondani, de úgy tűnik, hogy

a Ferrarik és mi lehetünk ott a végén.

Minden hétvégén a maximumra törekszünk. Tudtam a szezon előtt, hogy erős a kocsink, bízom magamban is, a cél a vb-cím.

Meglepte, hogy ilyen gyorsan a vb-esélyesek közé került?

Igazából nem, mindig is bíztam magamban, tudtam, mire vagyok képes, és ha meglesz az autó, menni fog.

Érez bármi nyomást amiatt, hogy a világbajnok Nico Rosberg helyét kellett átvennie?

Egyáltalán nem. Elképesztő támogatást kaptam mindenkitől a csapatnál, semmiféle nyomás nincs, együtt küzdünk a legjobb eredményért, és ez sok mindent megkönnyít. Hálával tartozom nekik ezért, mert nem egyértelmű, hogy egy ilyen helyzetben nincs nyomás a versenyzőn.

2011-ben GP3-bajnok lett. Milyen emlékei vannak arról a sorozatról? Volt ott egy magyar pilótatársa is.

Igen, Kiss Pál Tamás, emlékszem rá. Remek volt a GP3, annak köszönhetően lettem tesztpilóta a Forma-1-ben. Megnyertem a bajnokságot, és az megnyitotta előttem a kapukat. Itt Budapesten is jól mentem, pole pozíciót és futamgyőzelmet is tudtam szerezni. Tamás is nagyon jó versenyző, de most hirtelen nem tudom, hol vezet.

Ralikrosszra váltott.

Köszi, jó hallani róla.

Ha jól tudom, az egyik kutyájukat Rubens Barichellóról nevezték el?

Nem pontosan, valóban róla kapta a nevét, de csak Rubennek hívtuk. Az első kutyánkat is F1-pilótáról neveztük el, René Arnoux miatt volt René, mert a szüleim már régen is nagy Forma-1-rajongók voltak. A mostaninak rendes kutyaneve van.

A felesége, Emilia Pikkarainen nagyon jó úszó. Tudja már, hogy indul-e a budapesti vizes vb-n, vagy/és megnézi önt a Hungaroringen?

Nem tudom még, lehet, hogy mindkettő belefér majd az idejébe.

Igaz, hogy gyerekként elég kövér kisfiú volt?

Így van, nézzék csak meg a Sky csatorna összeállítását. Meglátogattak a télen, ott mutattam nekik régi családi fotókat, elég pufók voltam. Keményebben kellett dolgoznom, de megérte.

Gondot jelent emiatt, hogy tartsa a súlyát?

Nem, de azért oda kell figyelnem nekem is.

Visszakanyarodva még a múltra, a finn hadseregben is szolgált, ugye?

Hogyne, hat hónapot, ez a minimum a sportolóknak. 2008 telén tudtam le a szolgálatot, tizedesi rangig jutottam, jó móka volt. Néha hetekig az erdőben gyakorlatoztunk, sátorban aludtunk a nagy hidegben is, megedzett. Ettől lettem ilyen kemény.