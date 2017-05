Kubica újabb lépést tett az F1-visszatérés felé

Robert Kubica 2011 februárjában szenvedett majdnem végzetes ralibalesetet, azóta ugyan több lehetősége is lett volna arra, hogy visszaüljön egy együléses autóba, a lengyel elég sokáig, idén áprilisig várt a lehetőségre.

A balesetben majdnem elvérző korábbi F1-pilóta pár hete az olaszországi Franciacorta versenypályán tesztelt egy GP3-as autót, majd nem sokkal később, kedden egy Forma-E-autóba is beült Doningtonban pár körre.

A tesztet maga a Forma-E szervezte, amely már korábban is ajánlott hasonló lehetőséget a 32 éves lengyelnek, Kubica viszont nem véletlenül várt ilyen sokáig a tesztekkel, szerette volna, ha minden rendben van, teljesen készen áll, és egy rossz próba miatt ne bukja el a további lehetőségeket.

Kubica nagyon ambiciózus, februárban F1-tesztre is bejelentkezett, szinte biztos, hogy azt építi fel a mostani próbálkozásokkal is. Sőt, az is felmerült, hogy versenyen is indulhatna a Forma-E-ben, a július 15-16-i New York-i verseny idején ugyanis két csapatban is lesz összesen három szabad hely, hiszen José María López, Sam Bird és Sébastien Buemi is a nürburgringi WEC-futamon szerepel majd.

Eredetileg úgy volt, hogy Kubica is a megbízhatósági vb-n (WEC) indul majd, de nem sokkal a szezon rajtja előtt inkább visszalépett.