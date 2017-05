Egy ember még hisz Räikkönenben

Valtteri Bottas - önmagán kívül - mindenkit meglepett korai győzelmével, bár csak negyedik versenye volt a Mercedesszel, máris ő volt a legjobb az Orosz GP-n.

Lauda, az egyik csapatfőnök dicsérte, de nagyobb szó, hogy csapattársa, Lewis Hamilton is gratulált neki, és nem csak úgy kötelezően, mint Rosbergnek tette az utóbbi években. Megölelte, miután kiszálltak a kocsiból, aztán a csapatképen is vigyorogva pózolt vele, nem csak kötelességtudatból.

Hamilton és Bottas Szocsiban

Gratulált nekem, ami nagyon kedves tőle. Remekül működünk együtt, csapatként. Mindent nagyon profin kezel, eddig.

Hiába a szép szavak, a hangsúly mégis az utolsó van: eddig. Bottas is tisztában van vele, hogy ez addig lesz zavartalan, míg útjuk nem keresztezi egymást egy győzelemért vagy a világbajnoki címért.

Hosszú év lesz és nagy küzdelem. Bizonyos ponton rázósabbá válhat a dolog, és ha a bajnokságért csatáznánk, talán kevesebbet fogunk beszélgetni, és keményebbek leszünk a pályán

- idézte a finn abszolút realista jóslatát az Autosport.

Bottas és Räikkönen

A helyzetet tovább bonyolíthatja, hogy most nem az elmúlt három évben szokásos Mercedes-belharcról lesz szó, hanem a Ferrarival is meg kell küzdeniük. Ráadásul Bottas szerint nem is csak az egyikkel, hanem mindkettővel, Vettel mellett Räikkönennel is.

Masszív csata lesz, méghozzá négy pilótával. Közel sem lesz olyan egyszerű, mint tavaly.

Vettel két futamot nyert a négyből, a másik finn egyet sem, de egy-egy körön még jobb is volt a németnél. Bottas hisz benne, hogy sikerülhet összeraknia egy versenyt is.