Hiába nyert mindent a Merci, a Ferrarit tömi az F1

Az Autosportnak sikerült megszereznie a pontos leosztást, hogy a 2018-ra prognosztizált bevételek alapján melyik csapat pontosan mekkora összeget kap a Forma-1-től. Ebből kiderül, hogy bár a Mercedes mindent nyert az elmúlt három évben, még mindig a Ferrari részesül legnagyobb arányban a pénzosztásból: az olaszok 180 millió dollárt kapnak, a németek csak 171-et.

A megszerzett adatokból azt is megtudtuk, hogy a Bernie Ecclestone távozása utáni első évben némi csökkenést vár a Forma-1 marketingjogait birtokló FOM (Formula One Management), de nem az amerikai tulajdonos érkezése miatt, hanem azért, mert idén 21 helyett csak 20 futamot rendeznek, illetve mert a Liberty One sokkal többet áldozna a bevételekből a projektjeire, így kevesebb jut a csapatoknak. De ha ezt nézzük a 3,5 százalékos csökkenés (940 millió dollárra) nem is annyira rossz mutató.

A csapatoknak osztott összeg összesen öt kategóriából jön össze:

nagyjából 36 milliót kap egységesen minden csapat, amely az előző három szezonból kettőben elindult (ebből a Haas idén még kimarad),

sikerarányosan részesednek a második kategóriából (ez is 324,5 millió dollár az elsőhöz hasonlóan), a legjobb csapat a 19 százalékát viszi, a legrosszabb a 4 százalékát kapja,

a Ferrari egyedüliként kap 68 milliót a történelmi múltja miatt,

négy csapat kapott 30-39 millió közötti összeget a konstruktőri verseny mellé kicsikart bónusz gyanánt,

a Red Bull a 2020-ig tartó egyezmény elsőként aláírójaként kap 35 milliót,

ugyanennyit kap a Mercedes a célként meghatározott két világbajnoki cím elérése miatt, a Williams pedig az öröksége miatt kap 10 millió dollárt.

Ezzel a Ferrari 180 milliója a legtöbb bevétel, de így is kilenc százalékkal kevesebbet kapnak, mint 2016-ban. A legnagyobb növekedés a McLarené 18 százalékkal, a legnagyobb esés a Renault -19 százaléka.