Bizarr fejlesztést ad a Red Bull Verstappennek

Érdekes lépésre szánhatja el magát a Red Bull Racing, legalábbis egy jól értesült holland fórum szerint – többnyire nem adnánk ilyenek szavára, de ezen a fórumon jött ki először az is, pont egy éve, hogy Max Verstappen veszi át Danyiil Kvjat helyét az RBR-nél.

A fórumon posztoló RC Escoire úgy tudja, az RBR annyira új fejlesztéseket visz magával Barcelonába a holland pilótának, hogy már nem is meri RB13-nak nevezni az autót, az hivatalosan is inkább RB14 lesz, új orrkiképzéssel, új felfüggesztéssel, de még a hasmagasság emelkedését is átdolgozzák.

Szintén csak RC Escoire információra hagyatkozhatunk, amikor némi fenntartással elhisszük, hogy a szimuláció szerint az RB14 1,3-1,5 másodperccel gyorsabb az elődjénél. Ha ez így lesz, akár versenyképes is lehet a Red Bull Spanyolországban, igaz, kellett Lewis Hamilton és Nico Rosberg balesete az élen ahhoz, hogy Verstappen egyből meg is nyerje első RBR-es futamát.