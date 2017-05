Sebastian Vettelnek nem indult jól a Spanyol Nagydíj barcelonai időmérője, mert azok után, hogy motort cseréltek az autójában, az első körén volt kint, amikor rászóltak, hogy állítsa le az autót, vagy próbáljon meg valahogyan visszamenni a boxba.

Az első ijedtség után Vettel mégis kint maradt, és autózott is egy gyors kört, amivel rövid időre az élre állt, egészen addig, amíg Hamilton fél másodperccel jobbat ment. A ferraris legalább bebiztosította a továbbjutást, ment is egyből a boxba, hogy megnézzék a kocsit. Az első szakasz után különösebb meglepetés nem volt, Ericsson, Palmer, Stroll, Vandoorne, és Kvjat esett ki.

A második szakasz elején Hamilton állt az élre 1:20.210-zel, amivel megadta az alaphangot, bár neki is volt egy kisebb hibája az ötödik kanyarban, amivel időt vesztett. Bottas is bekezdett, és csak egy tizeddel maradt el csapattársától, de ő is elfékezte magát egyszer. Nem sokkal később Vettel ékelődött be közéjük, Räikkönen volt mögöttük a negyedik, ezzel a sorrenddel zárult a második szakasz. Továbbjutott Fernando Alonso is, pont befért a tizedik helyre, volt is nagy öröm a McLaren-Hondánál.

8 Galéria: Hamilton-Vettel első sor Barcelonában Fotó: Albert Gea / Reuters

Az utolsó szakaszban már jöttek az 1:19-es idők, a két Merci állt az élre, a pályacsúcsot futó Hamilton, és a kisebbet hibázó Bottas után Räikkönen, Vettel volt a sorrend. Jött a hajrá, Bottas nagy időt ment az első szektorban, a végét viszont elrontotta, nem sikerült faragnia az idején, sőt, bejött elé Sebastian Vettel is. A Ferrari-pilóta ráadásul hagyott némi időt a pályán, a harmadik szektort szúrta el, meglehetett volna a pole. Bottas lett a harmadik, Räikkönen a negyedik, Verstappen, Ricciardo a további sorrend.

Alonsótól bravúr volt, hogy behozta a McLaren-Hondát a hetedik helyre azok után, hogy pénteken már a szabadedzés elején elfüstölt az autó.