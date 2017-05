Hamilton csak nem szerelmes megint?

Egymás után kétszer is kikapott csapattársától Lewis Hamilton az időmérőn, négy futam után egy döntetlenre áll Bottasszal. Ez nem lenne akkora nagy szám, hiszen történt már ilyen a múltban is, csakhogy most egy újonc csapattárs verte meg, aki csak pár hónapja érkezett a Mercedeshez, amelynél ő 2013 óta versenyez.

Valtteri Bottas a harmadik futamra jött bele, Bahreinben pole pozíciót szerzett az angolt megelőzve, majd Szocsiban harmadik lett a Ferrarik mögött, míg Hamilton csak negyedik. Ráadásul egy „élettel”, fél másodperccel lemaradva, ami ugyanazzal a kocsival rengetegnek számít.

A futamon ennek megfelelően nagy lett a különbség, a finn győzött,

Hamilton negyedik lett, 36 másodperc hátránnyal.

Ez volt a legrosszabb hétvégéje a tavaly júliusi, bakui nagydíj óta, amikor összetörte az autóját az időmérőn, és csak tizediknek kvalifikált. A versenye viszont akkor alig lett rosszabb a mostaninál, feljött ötödiknek, Szocsiban viszont a rajt után teljes szabadesés következett, az első három tempóját követni sem tudta.

Ami ennél is meglepőbb: a britnek fogalma sincs, miért. Nem tudja, mi történt, miért nem ment alatta a kocsi, miközben Bottasé repült. Tavaly egyébként Bakuban is hasonló történt, akkori csapattársa, Nico Rosberg pole-ból nyert. És tíz nappal a futam után a Mercedes-csapatfőnök Toto Wolff még mindig nem tudta, mi volt a gond, mert nem csak egy specifikus dologról lehet szó, hanem több összetevőről. Azt mondta, non-stop kell dolgozniuk, hogy rájöjjenek a hibákra, maximum akkor sikerülhet. Csütörtökön aztán ezt maga Hamilton is megerősítette, sok helyen ment el kevés tized, de alapjában véve a gumikkal volt baja, nem tudta belőlük kihozni a maximumot.

Hamilton a pontversenyben amúgy nem áll rosszul, Vettel vezet 86-tal, Hamiltonnak 73, Bottasnak 63 pontja van, de a tendencia a Kínai GP óta negatív: 1. hely, 2. hely, 4. hely a háromszoros bajnoknak.

Mi változott tavalyhoz képest?

Ezt kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Hamilton problémáinak nyitjához. Az autó új, versenyen a Ferrari egy nagy fejlesztésének köszönhetően már meg tudja verni, Szocsiban egy körön is gyorsabb volt, de csak minimális különbséggel előzte Vettel és Räikkönen Bottast.

Az előző három pole-t a Mercedes vitte el, a szezon elején kettőt Hamilton, majd egyet Bottas. Egy körön még mindig lehet egy kis előnyük a fergetegesen erős Mercedes-motor miatt. Vagyis az autó nagyjából olyan jó, mint a tavalyi, más kérdés, hogy erre a szintre feljött a Ferrari is.

Ami új körülmény Hamiltonnak, az a csapattársa, Bottas. Nico Rosberg múlt év végén váratlanul visszavonult, a Mercedes pedig a finnt találta a helyére. Bottasszal teljesen más a kapcsolata Hamiltonnak, mint Rosberggel volt. Amikor Bahreinben Bottas megverte a pole-ért, mosolyogva pózolt mellette Hamilton, még rá is mutatott, hogy ő a lényeg.

Szocsiban is látványosan gratulált a csapattársnak a győzelméhez, megölelte sisakban és sisak nélkül, és hülyéskedett a győzelmi fotózáskor. Pedig csak negyedik lett, pocsék versennyel, vagyis ez merőben új tőle.

A látottak alapján egyelőre ki lehet mondani, hogy Hamilton nem veszi komolyan Bottast.

Ami két okból is hiba:

ha alulbecsüli, visszaüthet a pontversenyben, de az istállón belüli erőviszonyokban is;

nagyon úgy tűnik, ha nincs ellenségkép, Hamilton kevésbé teljesít.

A brit pilótának 2014 első harmadában még Rosberggel is remek volt a viszonya, aztán jött a monacói véletlen a némettől, amivel az időmérőn megszerezte a pole-t, majd másnap elvitte futamgyőzelmet. Hamilton elkezdte gyűlölni. Bottas nyílt lapokkal játszik, nem lehet hibáztatni vagy haragudni rá, és ha valaki így győzi le Hamiltont, azt ő elismeri és elfogadja.

Csakhogy – egyelőre – úgy tűnik, így nem tud ellene rendesen felpörögni, arra a szintre, amikor kijön belőle a győzelemhez szükséges plusz néhány százalék. Vagyis, amint azt a minap már említettük, Hamiltonnak lehet, hogy gyűlölnie kell a győzelemhez.

Nem ritka az ilyesmi. Fernando Alonso például mindig akkor volt a legjobb, ha úgy érezte, a világ összeesküdött ellene. Remek példa erre 2007, a nürburgringi verseny, amikor Massával hadakozott a győzelemért, ami csak pár koccanás után lett meg, majd a lihegőszobában beszólt a brazilnak, és azt mondogatta, egyedül harcolok az egész világgal. Hamiltontól ilyen megnyilvánulást nem láttunk, de a "küzdeni", a "visszatérni" és az "erősebben" neki is a kedvenc kifejezései közé tartozik.

Az első négy futamon Hamilton mindent csinált, csak nem küzdött, erősnek meg végképp nem látszott.

Hamilton nagy lelke van a dologban?

Van még egy körülmény, amit óvakodva említenénk meg, más pilótával kapcsolatban szóba sem jöhetne, de Hamiltonnál nem lehet elmenni emellett: a szerelem. Ugyanis újra feltűnt az életében Nicole Scherzinger, akivel 2008 és 2015 között hol járt, hol nem, és akinek óriási szerepe volt a 2014-es vb-győzelemben, amikor hat év után újra bajnok tudott lenni.

Emlékezetes az egyik mélypontjuk, 2013 nyarán Hamilton úgy nyert a Hungaroringen - első győzelme volt a Mercivel -, hogy majdnem elsírta magát. És nem az örömtől, később kibökte, személyes problémák miatt. Többet nem mondott, de akkoriban épp külön voltak Nicole-lal.

#lewishamilton #socialmedia lewishamiltonteamlh (@lewishamiltonteamlh) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 15., 12:01 PDT

A két évvel ezelőtti szakítás véglegesnek tűnt, ám Hamilton április közepén instagramra posztolt egy kis videót, ami alatt Scherzinger volt lánycsapatának (Pussycat Dolls) egyik száma ment, a képre pedig azt írta:

Nicole énekelte ezt nekem, gyönyörű dal. Régi szép idők.

És közben úgy nézett, mint aki a következő pillanatban elsírja magát. A Hamilton-probléma tehát bonyolult, mint maga az ember is, de a hétvégén újra van futam, Barcelonában sok minden kiderülhet abból, hogyan teljesít.

Lehetett egy sima kihagyás is Szocsi, mint tavaly Baku, ám ha Bottas újra veri, kezdhetünk válságról beszélni.