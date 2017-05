Hogyan tovább, Fernando?

Felcsillant némi remény Fernando Alonso előtt, amikor hazai futamán a hetedik helyre kvalifikálta a McLaren-Hondát. Idén magasan a legjobb eredménye ez, de az elmúlt két szezonban is aláírta volna bármikor. A remény viszont csak egy kanyarig át élt, Alonso a tülekedésben pályán kívülre került, a kavicságyba sodródott, és ugyan visszajött, kiesett a top10-ből. Nem is tudott oda visszakerülni, végül tizenkettedik lett, aminél jóval nagyobb tragédia, hogy két kör hátránnyal.

Borzasztó különbség, ennyit ledolgozni évekbe kerülhet, Alonso viszont a nyáron már 36 éves lesz, fogy az ideje. Nyerő autóra van szüksége, vagy legalább olyanra, amiből rövid távon nyerőt lehet kreálni, és a McLaren-Honda nem tűnik ilyennek. A kasztnival szinte biztosan nincs baj, csak a motor veti vissza őket immár harmadik éve. Múlt év végére egész jó szintre kerültek, de a japánok a télen áttervezték a motort, és visszaestek. Öt futamon a két kocsival egy célbaérést sikerült összehozni - most, Alonsóval -, a spanyolnak és csapattársának, Stoffel Vandoorne-nak is volt egy futama, amikor el sem tudott rajtolni.

Alonso azt mondta, megvárja a nyári szünetet, azaz augusztus végét, akkor dönti el, hogyan folytatja jövőre. Van most előtte egy Indy 500 Amerikában, amiatt kihagyja a monacói F1-et is, majd megvárja, hogy fejlődik az autó a nyáron. Sok jóra nem számíthat, így már most körbe kell néznie a piacon, hol akadhat hely 2018-ra.

Ami biztos, Alonso a Forma-1-ben gondolkozik, bármit ér el Indianapolisban, az F1-ben akarja folytatni, hogy megszerezze harmadik vb-címét, bár most valószínűleg egy futamgyőzelem is boldoggá tenné.

Topcsapatot kell találnia, vagy ahhoz közel állót. Három istálló merülhet fel, erősségi sorrendben:

Mercedes Ferrari Renault

Náluk fordulhat elő, hogy lesz hely jövőre, az első kettő az F1 két legjobbja, a harmadik közepes, de törekvő gyári istálló, amivel 2005-ben és 2006-ban bajnok lett Alonso. A szerződésével szerencséje van a kétszeres vb-győztesnek, a szezon végén lejár a megállapodása a McLaren-Hondával, így oda megy, ahova akar, nem kell lelépési díjat fizetnie.

1. Mercedes, az álom

Nem csak Alonsóé, majdnem minden versenyző itt szeretne kikötni. Nem is lehetetlen, mert ugyan Lewis Hamilton csak egyéves szerződést kapott, de a hirtelen visszavonult Nico Rosberg helyére hozott Valtteri Bottasszal csak egy évre írtak alá, a szezon végéig.

Csakhogy Bottas eddig erőn felül teljesít, ötből kétszer megverte időmérőn Hamiltont, megszerezte első pole pozícióját és futamgyőzelmét. A világbajnokságban biztos harmadik, jó csapattársa Hamiltonnak, jelenleg szerződéshosszabbítást érdemel.

A szezon vége persze még nagyon messze van, addig változhat a helyzete.

Rosberg hirtelen bejelentése után tavaly megkérdezte Alonsót a Mercedes, de akkor egy vagyonba került volna kivásárolni, és a pilóta is nagy pénzt veszített volna, ha idő előtt kiugrik a McLarentől.

Mit tehet a helyért Alonso? Drukkol Hamiltonnak Bottas ellen, de még inkább drukkol a ferraris Sebastian Vettelnek mindkettőjük ellen. Ha ugyanis a Mercedes nem nyeri meg a világbajnokságot, egyértelműen erősítésre lesz szükség, és ekkor képbe kerülhet Alonso.

Mint az ember, aki segíthet visszavenni a Ferraritól a vb-t.

Nem segít viszont a Mercedes-másodcsapatfőnök, Niki Lauda pár héttel ezelőtti nyilatkozata, mikor is azt mondta, "láttuk, mit hagyott Alonso maga után az előző csapatainál". És emiatt ők nem nagyon kapkodnának érte. Az előző csapatain a McLarent és a Ferrarit értette, és máris kitérünk erre bővebben, amint megnéztük a következő esélyes csapatot.

2. A Ferrari is felmerülhet

Mint Alonso következő helye. Az autó nagyon versenyképes a Mercedesek ellen, Vettel két futamot nyert vele, az olaszok megtalálták, ami az utóbbi tíz évben hiányzott, megint képesek győzni. Ráadásul Vettel csapattársa, Kimi Räikkönen 38 éves lesz idén, szezon végén kifut a szerződése, és a Ferrari-elnök rém elégedetlen vele, azaz szinte biztosan lesz üresedés.

Alonso akár vissza is térhetne, nem segít viszont, hogy amikor 2014 végén lelépett a Ferraritól, Marcionne elnököt eléggé magára haragította. Nem tudni pontosan, mi volt a háttérben - talán a pénz(?) -, de Alonsót a végén kvázi elküldte Marchionne, bár magától is ment volna.

Ezt az utat felégette maga mögött Alonso, ugyanúgy jött el, ahogy 2007 végén a McLarentől is, haraggal. Erre célzott fentebb Lauda.

A McLarennél hét év kellett, hogy csillapodjanak a kedélyek, és Alonso visszatérhessen, a Ferraritól két és fél éve lépett le, úgyhogy a hét még nagyon messze van.

3. A legreálisabb: hazamegy a Renault-hoz

Vagyis visszatér a Renault-hoz, ahol 2003 és 2006 között, majd 2008-ban és 2009-ben versenyzett. Barcelonában múlt pénteken az első edzés első kanyarjában füstölt el Alonso alatt a McLaren-Honda, és a Renault három perccel később félreérthetetlen tweetben tudatta vele, tárt karokkal várják.

Minden adott az újraegyesülésükhöz. Van egy szolid pilótájuk, Nico Hülkenberg, a másikat, Jolyon Palmert csak azért tartották meg, mert fizet a helyért. Bármikor, még szezon közben is lecserélhető lenne Alonsóra, ha a spanyol úgy dönt, elég volt neki a McLaren-Hondából.

Hogy a szezon vége előtt sor kerülhet-e erre, nem tudni, de 2018-ra nem látszik semmi akadálya. Persze, meg kellene állapodniuk a pénzben meg egy csomó pénzes kérdésben, de ez mindig sikerült nekik Alonsóval, végülis a saját pilótájuk. És az egyetlen istálló, ahol világbajnokságot tudott nyerni. Ha ez nem érv, akkor semmi.