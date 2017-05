Hamilton-sokk: alig bírt kiszállni az elrontott időmérő után

Lewis Hamiltoné volt az időmérő drámája szombaton a Monacói Nagydíjon, a mclarenes Stoffel Vandoorne balesete miatt ugyanis nem tudta befejezni jó mért körét a második szakaszban, nem jutott tovább, és csak a 14. legjobb időt szerezte meg. Jenson Button és Vandoorne büntetései miatt ugyan két hellyel előrébb rajtolhat majd, de ez így is csalódás, főleg egy olyan pályán, ahol rettentő nehéz előzni.

Annyira letört voltam az időmérő második harmadának végén, hogy a kocsiból sem tudtam kiszállni. Annyi energia és munka van egy ilyen hétvégében, mind a csapat, mind egyéni részről, és ezek után másoknak simán összeáll az autó, én meg a világért nem tudom rendesen irányítani. rejtély, mert senki nem érti a csapatnál, mi lehet – mondta Hamilton, aki a kiesés után percekig meg sem mozdult a Mercedesben, csak ült a kocsiban a garázs előtt.

Vandoorne balesete előtt látszott, hogy valami nincs rendben Hamilton Mercedesével, rengeteget csúszkált, nem véletlenül volt csak olyan ideje (1:14.106), amivel nem került be a legjobb 10-be.

Vasárnap emiatt extra kockázatot vállal majd, hogy a lehető legjobb helyen végezzen, akár az is lehet, hogy a gumistratégájuk valami extra ötlettel áll elő, még úgy is, hogy a Pirelli ultralágy, leggyorsabb gumijai akár 77 kört is kibírnak Monacóban.