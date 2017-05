A Ferrari 16 év után nyerte Monacót

Nagyon simán indult a Monacói GP, Kimi Räikkönen tökéletesen eljött a pole-ból, Vettel besorolt mögé, Bottas egy nagyobb fékezéssel harmadikként fordult, majd Verstappen és Ricciardo következett. De mindenki más is elkanyarodott minden dráma nélkül, minden idők egyik legsimább startja volt Monacóban.

Mondhatni, unalmas, amilyen utána lett a verseny, az első öt ugyanis szétszakadozott, és csak a kerékcserék idejére került közelebb egymáshoz.

Verstappen kezdte a kiállásokat a 33. körben, 34-Bottas, 35-Kimi, 39-Ricciardo, 40-Vettel. Utóbbi kettő jött ki jól a dologból, az ultralágy gumik remekül birták, Ricciardo ötödikről harmadikra jött fel, míg Vettel átvette a vezetést Räikkönentől.

Verstappen úgy értékelte a rádión pozícióvesztését Ricciardóhoz képest, hogy "kurva nagy katasztrófa". Räikkönen nem mondott semmit, vagy legalábbis nem vágták be, pedig ez a rendkívül nagy stratégiai különbség, amibe neki szinte biztosan nem volt beleszólása, a győzelmébe került. Akkor is nehéz lehet lenyelni, ha véletlenül alakulhatott így: Räikkönent hozták ki először, ahogy szokták a futamban jobban állóval, kapjon előbb ő friss gumit, azt nem lehetett tudni, hogy a viseltes gumik még ennyire jól fogják bírni Vettelnél. A finnel levédték Bottast, csapatszempontból egyértelmű volt a döntés. Räikkönennek pechje volt.

15 Galéria: 2001 után újra Ferrari-győzelem Monacóban Fotó: Andrej Isakovic

Vettel nagyon gyorsan ment a kerékcseréje előtti körökben, de a Ferraritól biztosan az összes csapatvezető aláírta volna, hogy a vb-címért harcoló versenyzője került az élre.

Räikkönennek el is ment a kedve a versenyzéstől, nyolc kör alatt nyolc másodpercet kapott Vetteltől, és teljesen ráment Ricciardo.

Az 59. körben váratlan esemény zavarta meg a nyugalmat, Button és Wehrlein az alagút előtt ütközött, a Sauber megugrott a McLaren kerekén, és a szalagkorlátnak dőlve, két keréken állt meg.

Jött a biztonsági kocsi, eltelt pár kör, míg kiderült, a németnek semmi baja, csak nem tud kiszállni, mert nem fér ki. Wehrleinnek öt lassú kör után sikerült kiszabadulnia, az autót visszadöntötték négy kerékre, és kiszállt.

Eközben Verstappen kereket cserélt, és nem veszített semmit a biztonsági kocsi miatt, míg a másik Sauberrel Marcus Ericsson az első kanyarban a gumifalnak ment, és feladta. Mindezt biztonsági autós tempónál.

12 körrel a vége előtt indult újra a futam, a két Ferrari gyorsan elhúzott, a Ricciardo-Bottas-Verstappen hármas viszont teljesen összerázódott, és nagy csatába került. Főleg, miután Ricciardo az újraindítás utáni első kanyarban lekoccolta a falat, és lelassult. Nincs hely Monacóban, így meg tudta tartani a harmadik helyet, majd lerázta Bottast, akit Verstappen keményen ostromolt a frissebb gumin.

A McLaren újabb KO-ja is az első kanyarban lett teljes, Sergio Perez megelőzte a 10., pontszerzőként futó Vandoorne-t, aki nem tudott befordulni, egyenesen a gumifalnak ment. Ugyanúgy, mint Ericsson, csak a belga ugye versenyben.

Az utolsó három körre a Ricciardo-Bottas-Verstappen vonat befogta Räikkönent, de előzni sanszuk sem volt.

15 Galéria: 2001 után újra Ferrari-győzelem Monacóban Fotó: Frank Augstein / MTI

Mindeközben Hamilton a katasztrofális időmérője után csak a hetedik helyig tudott menteni, Sainz mögé ragadt be a futam nagy részére, előzni esélye sem volt.

A vb állása 6 futam után 1 Sebastian Vettel 129

2 Lewis Hamilton 104

3 Valtteri Bottas 75

4 Kimi Raikkonen 67

5 Daniel Ricciardo 52

6 Max Verstappen 45

7 Sergio Perez 34

8 Carlos Sainz 25

9 Felipe Massa 20

10 Esteban Ocon 19

Vettela sikerrel elhúzott a pontversenyben, a Ferrari pedig megelőzte a Mercedest a 90. kettős győzelmével. Vettel idén harmadszor győzött, és még mindig nincs másodiknál rosszabb helyezése. Karrierjében 47-edszer nyert, Monacóban 2011 után másodszor. A Ferrari 16 év után tudta újra megnyerni Monacót, a legutóbbi győztese Michael Schumacher volt, 2001-ben.

A dobogón Vettel nagyot ünnepelt, Räikkönen viszont magához képest is rezzenéstelen arccal állta végig az eredményhirdetést, a pezsgőt is nehezére esett kilocsolni. Ricciardo, a másik, aki remekül taktikázott, és szerencséje is volt, ennek megfelelően örült a harmadik helynek.

Két hét múlva Kanadai GP.