Alonso azt is mondhatta volna, piros hó essen

- állított feltételt a McLaren-Hondának Fernando Alonso, amikor a Kanadai GP csütörtökjén arról kérdezték, mi kell ahhoz, hogy 2018-ban is a McLarennél folytassa.

A 35 éves pilóta hároméves szerződése a szezon végén kifut, a hosszabbítás még fel sem merült, ugyanis a motor nagyon gyenge. Csak a McLaren nem szerzett pontot idén a Forma-1-ben, Alonsónak és csapattársának, Stoffel Vandoorne-nak egy-egy futamot sikerült befejezniük a 11 próbálkozásukból.

Vagyis Alonso feltétele elég lehetetlennek tűnik, legalábbis kellene hozzá egy őrülten mázlis esőverseny. Pláne szeptemberig, ez ugyanis azt jelenti, hogy a sikernek a következő 6-7 versenyen kellene megtörténnie. Vagyis Monzáig, az Olasz GP-ig, és nem véletlenül: általában akkorra derülnek ki a jövő évi pilótafelállások, minden istálló akkor igyekszik véglegesíteni a következő évi embereit.

És akkor abba még bele se menjünk, mennyire lenne jó Alonsónak, ha kifutna neki egy mákos győzelem, aztán minden folytatódna nagyjából ugyanúgy 2018-ban is.

Az Autosport tudósítása szerint Alonsót megkérdezték, hogy 100 százalékig távozna-e, ha nem nyernek futamot.

Június van, úgyhogy 100 százalékot nem tudok mondani a jövő évről, meg sem próbálom. Három év után nem vagyunk győzelmi pozícióban, változtatni kell, a csapatnak is. Ahogy a csapat, úgy én is nyerni akarok. Azért csatlakoztam ehhez a projekthez, hogy világbajnok legyek, de nem vagyunk ilyen pozícióban. És ha nem látod, hogy bármi is változna, talán jobb, ha projektet váltasz. Most ennyit tudok mondani, szeptember-október környékén leülök magammal, addig semmi nem 100 százalék.