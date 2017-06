Űridővel Hamiltoné a kanadai pole, beérte Sennát

A második két szabadedzés egyértelműen a Ferrarié volt, ha a vb-t 25 pontos előnnyel vezető Sebastian Vettel megnyerné a kanadai időmérőt, ideális helyzetbe kerülne a vasárnapi futamra. A pénteket jól kezdő Mercedes kicsit visszacsúszott, Valtteri Bottast már az egyik Red Bull, Max Verstappen is előzte.

A Ferrari spórolt az első harmadban

Nagyon magabiztosan kezdte az időmérőt a Ferrari, hiszen Vettel és Kimi Räikkönen is csak szuperlágy gumit használt, míg mindenki más a mezőnyben a leggyorsabb ultralágyon kezdett már az elején. A ferrarisoknak ez is elég volt ahhoz, hogy hamar továbbjutást érő időt autózzanak, innentől nem is volt értelme az ő idejüket a többiekéhez hasonlítgatni.

Az első 18 percet a két Mercedes nyerte, Bottas 7 ezreddel volt gyorsabb Lewis Hamiltonnál – az ő idejük nem volt meglepetés, az viszont már némileg igen, hogy mindkét Force India az első hétben ment tovább. Kiesett viszont a hazai pilóta, Lance Stroll a Williamsszel, de Stoffel Vandoorne sem került a legjobb 15 közé a McLaren-Hondával.

Volt egy kisebb kicsúszás is, Pascal Wehrlein az első kanyarban forgott meg a Sauberrel, háttal kapta el a gumifalat, de egyébként is az utolsó helyen állt, nem ezen múlt a kiesése.

Erőre kapott a Merci

A középső szakaszban nagyon összeálltak a Ferrarik és a Mercedesek, Hamilton, Räikkönen és Bottas 88 ezreden belül volt egymáshoz képest, és Vettel is csak azért maradt le kicsit tőlük elsőre, mert volt egy elég komoly megcsúszása.

A továbbjutás így sem volt veszélyben egyiküknél sem, mégis kimentek még egy gyors körre. Illetve csak mentek volna, Vettel másodikra is rontott, így nem próbálkozott a javítással. Igazán komoly kieső nem volt, Fernando Alonso, Romain Grosjean és a két Toro Rosso vérzett el itt Jolyon Palmer mellett.

Őrült idővel Hamiltoné a pole

Elsőre hiába kezdett remek, 1:12.423-as idővel Vettel, Hamilton űridővel, természetesen pályacsúcsot jelentő 1:11:791-gyel előzte, ez lényegében tökéletes kör, hibával nem nagyon lehet 1:12 alá menni. Hamilton mögé Bottas jött be, sőt Vettelt még Räikkönen is megelőzte.

Másodikra Vettel is összeszedte magát, rettentő gyors volt ő is, két szektorban is abszolút legjobb időt ment, de 4 ezreddel elmaradt Hamilton idejétől. Volt egy kisebb korrigálása, vagyis maradt még a körében.

Bármennyit is hagyott benne, Hamilton még több tartalékot talált, a brit 1:11.459-re javította a pályacsúcsot, Vettel kockáztatott, de nem tudott közelebb kerülni hozzá. Igaz, így is megszerezte a második helyet. Mögülük a két finn, Bottas és Räikkönen indulnak majd, a harmadik sort pedig a Red Bull foglalta el.