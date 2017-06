Alonso: Ennek így nem sok értelme volt

Bár a hetedik legjobb időt futotta az Indy 500 után visszatérő Fernando Alonso a Kanadai Nagydíj pénteki második szabadzedzésén, egyáltalán nem volt bizakodó, sőt.

Teljesen elvesztegetett péntek volt, nagyon nehéz kezdéssel. Szinte a teljes első szabadedzés, és a második jó része is kárba ment a motorhiba miatt, mert nem tudtuk időben megjavítani az autót

– mondta pénteki értékelésében a spanyol, aki összesen 32 kört tett meg a két edzésen. Lényegében azt mondta, két rövid futással nem sok értelme volt a 3 óra gyakorlásnak.

Némi pozitívumról is tudott azért beszélni, legalább ismerik a pályát, ahol sok futamon vett részt, igaz, győzelme csak egy van, még 2006-ból, a Renault-val. Győzelemre most sem lesz esélye, ezt ő is tudja, úgy számol, hogy nagyjából a 10-13. helyek egyikét szerezhetik meg, esetleg kijöhet egy jó kör, mint a pénteki hetedik időt érő, de úgyis az lesz a lényeg, hogy pontszerző helyen zárjon majd vasárnap.