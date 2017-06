Hamiltont sokkolta a Senna család ajándéka

Lewis Hamilton elképesztően jó idővel nyerte a Kanadai Nagydíj időmérőjét, megszerezte pályafutása 65. pole pozícióját, amivel beérte a legendás Ayrton Sennát. A különleges alkalomra Senna családja még annál is különlegesebb ajándékkal készült: nem sokkal az időmérő után Hamilton megkapta példaképe egyik, 1987-es sisakját.

Szóhoz sem jutott

A gesztus lényegében sokkolta Hamiltont, érdemes figyelni a videón, ahogy felfedik előtte az ajándékot, bal kezéből kiejti előbb a kulacsot, majd a napszemüveget is, annyira meghatódott, hogy elsőre nem is tudott mit mondani.

A sajtótájékoztatón is erről kérdezték, oda is magával vitte persze a sisakot. "Gyerekként mindig arról álmodtam, hogy ha egyszer olyan szerencsés leszek, hogy eljutok a Forma-1-be, akkor Ayrtont szerettem volna másolni. Mindig az ő videóit néztem, felfoghatatlan, hogy most beértem a pole-jai számát. És mindezt életem legnehezebb szezonjában értem el.

Igazi, de másolat

A fantasztikus gesztus után nem sokkal Redditen pár éles szemű felhasználó ki is szúrta, hogy amit Hamilton kapott, az nem eredeti sisak, bár a Sky-on élőben ezt mondták be. Egy későbbi videóban Hamilton is kitért rá, hogy bár amit kapott, az egy másolat, de később megkapja majd az eredetit is.

Hogy ez miért így zajlott, arra előbb a szakíró Will Buxton, majd maga a Senna család adott egyszerű magyarázatot: egy eredeti Senna-sisakot elképesztő összegért lehet csak biztosítani, nem akarták azt cipelni világszerte arra várva, hogy Hamilton megszerezze a 65. pole-t. Ezért kapott csak a helyszínen másolatot, az eredeti Monacóban várja majd.