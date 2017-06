Képzeljük el, ha a rutinos pilótájuk nem önzőzi el

A Force India-Mercedest a múlt héten a Forma-1 legjobb csapataként értékelte az Autosport magazin, és tényleg, egyértelmű, hogy gyári támogatottság nélkül, alig tízéves tapasztalattal ennyit kihozni magukból egészen elképesztő.

Tavaly negyedikként zárták a világbajnokságot, a csapatok között csak a három szuperhatalom, a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari előzte meg őket. Megverték simán a Williamset és a McLarent.

Sergio Perez hetedik lett a pontversenyben, vagyis csak a már ámlített három istálló versenyzői előzték meg, Nico Hülkenberg kilencedik. A német télen továbbállt a Renault-hoz, a helyére a fiatal Esteban Ocon érkezett, pár futamnyi tapasztalattal, de a sikersztorit folytatják. Újra negyedikek a bajnokságban, több mint kétszer annyi pontot gyűjtöttek, mint az ötödik Toro Rosso (71-29), és újra csak a három nagy van előttük.

Szenzációsat mentek vasárnap is, amikor a Kanadai GP-n az 5-6. helyen végeztek, de lehetett volna még jobb is. A futam több mint felében a harmadik, Daniel Ricciardo sarkában volt Perez, majd a hajrában Ocon is, és ha a mexikói kicsit is csapatjátékos lenne, könnyen lehet, hogy egy dobogóval és még több ponttal zártak volna.

Ugyanis az utolsó körökben egyetlen körön belül előzte meg Sebastian Vettel előbb Ocont, majd Perezt. A franciát egyértelműen amiatt, hogy annak csapattársa keményen visszaverte a támadását a hátsó egyenesben, a célegyenesre rosszabb íven kellett fordulnia, így a Ferrari el tudott menni.

"Frusztrált a manővere, mert nem volt sportszerű. Nagyon későn mozdult, nagyon nagy sebességnél, mindketten kieshettünk volna. Szörnyű lett volna nekem, neki, a csapatnak" - értekelte Ocon a csapattársa megmozdulását.

Perez viszont teljesen ellentétesen látta helyzetet, és ezt hosszabban ki is fejtette.

"Az egész futamot Daniel (Ricciardo) mögött töltöttem,

végig DRS-távolságon belül.

Csak egyetlen hibára vártam tőle, de tökéletes versenyt futott. Amikor a csapat megkért, hogy engedjem el Ocont, lekörözöttek közé kerültünk, úgy éreztem, meglehet az előzés. De végül vagy 40 kör alatt se hibázott egyet sem. Esteban (Ocon) sokkal frissebb gumikon volt mögöttem,

de sosem elég közel, hogy megpróbálja az előzést.

Végül ott végeztünk, ahol érdemeltük, mindannyian."

Nem véletlen az a két kiemelés, mindjárt látni fogják, miért, ha megnézzük mi történt a pályán:

Ami egyértelmű:

Sergio Perez nem volt Ricciardo DRS-távolságán belül (azaz 1 másodpercnél közelebb hozzá, ilyenkor lehet nyitni az állítható hátsó szárnyat, a DRS-t, ami nagyobb végsebességet ad, megkönnyíti az előzést),

Ocon pedig egyértelműen előzéssel próbálkozott Perez ellen.

Perez tényleg veszélyesen verte vissza, azután mozdult, hogy a támadó megtette első mozdulatát az előzési kísérletre - emiatt mondta Ocon, hogy mindketten kieshettek volna, és ezt nem tartotta fairnek.

A Forma-1-ben tavaly sok vita volt az efféle védekezésről, tiltották is a bemozdulást, de idénre engedélyezték, a szabályok szerint nem tilos azután védekező manővert indítani, hogy a támadó megtette az első mozdulatot. A dolog egyértelműen veszélyes, itt is csak Ocon éberségén múlt, hogy nem mentek össze. Nem jó belegondolni, mi van, ha 340 kilométer/óránál összeérnek, sarkukban Vettel Ferrarijával, alig száz méterrel a boxbejárat előtt.

De kanyarodjunk vissza: Sergio Perez a futam után több dologra is - mondjuk így - rosszul emlékezett.

Ha nincs a védekező manővere, és Ocon elmegy, meg tudta volna izzasztani Ricciardót a francia, és igen sanszos, hogy őt Vettel nem előzi meg, vagyis a Force India szerzett volna egy negyedik helyet is.

"Tudtam, hogy jönnek a Ferrarik, de a dobogóra koncentráltam" - indokolta meg Perez, hogy miért nem tett eleget a csapat kérésének, vagyis hogy engedje el Ocont. Tipikus autóversenyzői magatartás, kevesen teljesítették volna, de azért kár, hogy ő, aki már hétszer állt dobogón, kétszer második is lett, így gondolkozik.

Arról is beszélt Perez, hogy nem volt akciótervük erre az esetre, és abban már teljesen igaza van, ez elengedhetetlen.

Először kerültem ilyen helyzetbe a karrierem alatt, kell egy terv, egy megoldás, hogy mit tegyünk ilyenkor, mert mindannyian a legjobbat akarjuk a csapatnak. Legközelebb tudnunk kell, mit csináljunk.

Azaz egyértelmű, a Force India szintet lépett, fel kell készülniük az efféle esetekre, amikor az istállóból valakinek úgymond fel kell áldoznia magát, vagy engednie kell, hogy a csapat jobb eredményt érjen el. A vezetők a hét elején jelezték is, kidolgoznak valamit: bár csapatsorrendet nem akarnak felállítani, de már nem csak az múlhat ezen, hogy hetedikek vagy nyolcadikok lesznek, hanem

a harmadik, azaz dobogós helyezés is, ami nagyon nem mindegy.

A pilótáik a vébécímért nincsenek harcban, tehát első számút kinevezni értelmetlen, és ha egyszer-egyszer előtérbe tudják helyezni az istállót saját magukkal szemben, az több pontot jelenthet a Force Indiának, jobb helyezést, így több pénzt az évvégi elszámoláskor. A top3-as dobogós hírverésről már nem is beszélve.



Erre világított rá Ocon is.

Nagyszerű volt a futam, kár, hogy Ricciardo ellen nem próbálkozhattam. Azt hiszem, elég gyors voltam, hogy megcsináljam, a dobogó lehetséges volt. De eljön még az én időm.



El bizony. Még csak 20 éves, de egyrészt nem lassabb, mint a hetedik szezonját futó Perez, másrészt nagyon ügyesen kezelte a csapatcsatát, hogy nem ütköztek, csak az ő érdeme volt.

Max Verstappen mellett ő lehet a másik tehetség, akiről a Forma-1 jövője szól majd.

Vijay Mallya





A jelene is kezd már, persze, a Force Indiában még sok van, és nem csak azért, mert övék a legfeltűnőbb kocsi a mezőnyben. Még úgy is brillíroznak, hogy a csapattulajdonos, Vijay Mallya másfél éve nem merte elhagyni Angliát, nehogy letartóztassák a hazájában, Indiában érvényben lévő elfogatási parancs értelmében, míg nem pár hónapja ezt Londonban tették meg.

Ügye folyamatban van, sikkasztás és csalás a vád, de nem az F1-csapattal, hanem korábbi más válallkozásaival kapcsolatban. Július 10-én áll bíróság elé Indiában, ám ez nem látszik a teljesítményükön. Mallya olyan szerkezetet épített fel 2008, a csapat megszerzésének éve óta, ami már nélküle is működik, és anyagilag is megáll.



Egy még nagyobb szponzor vagy befektető még előrébb repíthetné őket, bár úgy néz ki, töretlenül jönnek továbbra is. Az idei hét futamból hatszor mindkét autójukkal pontot szereztek – csak Monacóban nem kerültek a top10-be egyik pilótájukkal sem –, ami zseniális eredmény.