McLaren-Honda: mindjárt vége

Zak Brown Mclaren-főnök a hétvégén elmondta, a tulajdonosi kör felhatalmazta őt, hogy a csapat megszabaduljon a sokat szidott Honda-motortól, és brit sajtóértesülések szerint ez a szezon végén meg is történik.

Sőt, azt is tudják, hogy a Mercedes váltja a japánokat 2018-tól, de még azt is, hogy a megegyezésüket még a nyáron, azaz szeptember előtt bejelentik. Többek közt a SkySports is így értesült.

Vasárnap telhetett be a pohár, amikor Fernando Alonso a Mclaren első idei vb-pontjáért harcolt a 10. helyen, de alig két körrel a vége előtt újra elment alatta a motor. Így idén továbbra is a McLaren-Honda az egyetlen istálló, aminek még nincs vb-pontja.

A Mclaren 1995 és 2014 között Mercedesszel indult, de a visszatérés nem lesz egyszerű. Egyrészt a Hondával szakítani úgy százmillió eurós kiesést jelent a következő öt évre nézve, míg a Mercedesért évi 15 milliót kell fizetni.

Alonso Kanadában

Ráadásul nem is a legnaprakészebb motorjukért, azt ugyanis szinte biztosan nem adnák oda a németek. Niki Lauda, a Mercedes csapat egyik csapatfőnöke mindössze három hete ennél sokkal szigorúbban fogalmazott.

Megvétóznám (hogy motort adjunk el nekik). Két éve a Red Bullnak adtam volna, de ma már nem tenném meg. A Ferrarival folytatott harcunkra kell koncentrálnunk, nem megerősíteni egy riválisunkat

- idézte az Auto, Motor und Sport magazin.

Egyértelmű, a McLaren feljebb jön, ha versenyképesebb motorja lesz, ami ha nem is azonnal, de veszélyt jelenthet a Mercedesre. Kivéve, ha beigazolódik egy jóslat a közelmúltból.

Mansour Ojjeh, a McLaren többségi tulajdonosa állítólag Kanadában már meg is állapodott a visszatérésükről a Mercedeshez. Különösen fontos ez, ha meg akarják tartani Alonsót, akinek év végén lejár a szerződése. Azt nyilatkozta, csak akkor marad, ha a McLarennel szeptemberig nyer egy futamot. Ez rém valószínűtlen, de a McLarennél minden bizonnyal igyekeznek meggyőzni őt, ennek első lépése a Mercedes-deal bejelentése.