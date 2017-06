Távozik az F1 első csapatfőnökasszonya

Lemondott a Forma-1-es Sauber istálló főnöke, Monisha Kaltenborn, értesült az Autosport.com.

A 46 éves topmenedzser önszántából lép, úgy tudni, nem jött ki a csapat új tulajdonosával. Nézeteltérésük abból adódott, hogy a tulaj svéd pilótájukat, Marcus Ericssont akarta favorizálni, Kaltenborg viszont ragaszkodott hozzá, kezeljék egyenlően a német Pascal Wehrleinnel.

Wehrlein idén érkezett a Sauberhez, a szezon előtt megsérült, emiatt kihagyta az első két futamot. Ericsson harmadik évét kezdte a csapatnál, és jelentős anyagi hozzájárulás árán versenyezhet, míg Wehrleint a Mercedes protezsálta be mellé.

Lényeg a lényeg, nem tudtak megegyezni a vezetők, emiatt Kaltenborn inkább továbbáll.

Ő az első nő, aki a Forma-1-ben csapatfőnök lehetett, a névadó, Peter Sauber nyugdíjba vonulása után vehette át a posztot, 2012 végén. Irányításával a Sauber nem sok sikert ért el, annyit, hogy túlélt, bár többször közel álltak a csődhöz. Hosszabb távra a mostani tulaj, a Longbow befektetési csoport mentette meg őket, majdnem pont egy éve vásárolták meg Peter Sauber és Kaltenborn részesedését az istállóban.

A Sauber 2010 óta Ferrari-motorokkal indult, de jövőre már leszerződtek a Hondával, még inkább bebiztosítva a jövőjüket.

Az F1-ben ezután is marad csapatfőnöknő, a Williamset továbbra is Sir Frank Williams lánya, Claire Williams irányítja. Igaz, hamarosan ő is távozik, szülési szabadságra megy - október 22 körül születik a fia -, de távolléte szinte biztosan átmeneti lesz, amint tud, visszatér.