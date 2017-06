Hamilton: Ki tudja, mit hoz a holnap

Lewis Hamilton az év eleje óta csak arról beszél, mennyire élvezi a Forma-1-et, illetve, hogy van végre ellenfelük is, a Ferrari, amivel meg kell küzdeniük a vébécímért. Az Auto című újságnak mégis arról beszélt, már eszébe eszébe jut a visszavonulás.

A sorsom a saját kezemben van, dönthetek úgy is, hogy az év végén abbahagyom. Nem igazán szeretek előre tervezni, mert ki tudja, mit hoz a holnap, ki tudja, mit csinálok.

Az angolnak 2018 végéig van szerződése a Mercedesszel, csak 33 éves lesz, amikor az kifut. Csapattársa, Nico Rosberg viszont csak 31 volt, amikor tavaly váratlanul befejezte, világbajnokként.

Hamilton akkor nem említette, de most már szimpatizál a döntéssel.

Meg tudom érteni, hogy valaki befejezi, és más után néz. Néha-néha nekem is eszembe jut, hogy mihez kezdek a Forma-1 után, aztán ránézek a kocsimra, és folytatni akarom. Nem tudom, meddig maradok, de még versenyképes vagyok, éhes és még topformában.

Háromszoros világbajnokként természetesen be lehet fejezni, de eddig nem tűnt úgy, hogy Hamiltont bármi más is érdekelné annyira az életben, mint a versenyzés és a Forma-1. Rosbergnek már családja volt, amikor tavaly úgy döntött, hogy nem folytatja, Hamiltonnál egyelőre nem mutatkoznak a megállapodás jelei. Így ez a nyilatkozata inkább valamiféle elmélkedésnek tudható be, ami nem ritka nála.