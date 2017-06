F1-esebb nevet nem is találhatna magának a Force India

Igazi sikersztoriról beszélhetünk a Force India kapcsán 2017-ben, a folyamatosan, de inkább csak apránként fejlődő istállónak bejött ugyanis a színváltás a kockázatos rózsaszínre, a kocsi gyors, a benne levő Mercedes-motor erős, a pilótáik pedig néhány orvosolható butaságot leszítva jók.

Két dologgal van csak baj:

egyrészt a csapat két vezetője vagy börtönben van, vagy jó eséllyel oda kerül tetemes mértékű adócsalás miatt,

a részben emiatt anyagi problémákkal küzdő csapat neve, a Force India pedig nem annyira vonzó a szponzorok számára, mint szeretnék.

Ezért merült fel pár hete, hogy az istálló nemzetközibb hangzásúra cserélné a nevét (már azzal is sokat nyitottak egyébként a globális hódítás felé, hogy az egyik szponzoruk kiszállt, így nem Sahara-Force India néven folytatták). Az Auto Motor und Sport (AMuS) szerint az új név jó eséllyel a

Force 1

lesz. Kezdjük ízlelgetni, az AMuS ugyanis nem szokott alaptalan pletykákkal foglalkozni, bár amikor a rózsaszín festést vetették fel a Force India kapcsán, sokan csak nevettek, és lám, abban is igazuk lett.

A névváltás – már ha a csapaton belül valóban tökéletes az egyetértés – a Forma-1 Bizottságon is múlik, és ha az FIA el is fogadja, akkor is csak 2018-tól léphet életbe. Az egyetlen furcsasága az lehet, hogy a rövdítése ugyanúgy F1, mint az F1-nek, bár az F1 eléggé hasonlítana az eddigi FI rövidítésükre.