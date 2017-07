A csapattársam jobb napjain jobb Buttonnál

Valószínűleg maga Romain Grosjean sem számított olyan dicséretre, amit a csapattársától, Kevin Magnussentől kapott. Kollégája a Haas-Ferrarinál a 2009-es világbajnok Jenson Buttonnal vetette össze.

Minden megvan benne, ami nekem egy csapattársaban kell. Puszta sebesség és a rutin is, szóval hozzá tudom mérni magam, és tanulhatok is tőle. Vagyis remek csapattárs nekem, talán jobb napjain még Jensonnál is gyorsabb, bár Jenson nagyon kiegyensúlyozott volt

- mesélte az Autosportnak Magnussen.

A dán 2014-ben versenyzett együtt Buttonnal a McLarennél, így jól ismerheti, van értéke a bóknak.

Grosjean mellé a Renault-tól érkezett, ahol Jolyon Palmer mellett nem volt nagy kihívás kitűnnie. Most Grosjean mellett is sikerül, az utóbbi öt futamon háromszor is verte az időmérőn a franciát. Aki persze háromszor már a top10-ből is startolhatott idén, míg Magnussen egyszer sem.

Csak a csapattársaddal hasonlíthatod össze magad, ellene kell bizonyítanod. Azaz sokkal jobb, hogy kipróbált kollégám van nagy hírnévvel, aki nagyon gyors. Örülök, hogy ő van itt

- dicsérte még tovább Grosjeant Magnussen.