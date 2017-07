F1: szerb-olasz csapatjelölt bukkant elő a semmiből

Egyre több pletykát lehet hallani arról, hogy legkésőbb 2019-től komolyan bővülne a jelenlegi tízcsapatos F1-mezőny. Előbb egy, majd két kínai csapatról is érkezett hír, Spielbergben pedig szinte a semmiből bukkant elő a szerb üzletember, Zoran Stefanovic, hogy egy olasz hátterű csapat indításáról tárgyaljon a Forma-1 új tulajdonosaival.

Stefanovic, a kérészéletű Stefan GP egykori alapítója nem sietné el a dolgokat, csak 2019-től szállna be a parmai központú csapattal. Már az előkészületek terén is jól áll, a csapat technikai vezetője a korábbi Williams- és Ferrari-alkalmazott Enrique Scalabroni lenne, és már egy Parmához közeli szélcsatorna-céggel is van szerződésük tesztekre, értesült a helyszínen az Autosport.

Stefanovic elárulta, hogy kifejezetten azért utazott Spielbergbe, hogy Ross Brawnnal tárgyaljon a csapatindításról.

Ez lenne a negyedik próbálkozás a szerbtől F1-csapat indítására. A 2009-ben létrehozott Stefan GP 2010-ben nem kapott indulási engedélyt, ennek megszerzésével 2011-ben és 2015-ben is megpróbálkozott a szerb, sikertelenül.