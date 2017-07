Dehát Bottas tényleg kiugrott! Csakhogy mégsem.

Tuti, hogy kiugrott, biztosan kiugrott

- Sebastian Vettel még az eredményhirdetés előtt is meggyőződésből, igaz, viccesen szólt Valtteri Bottasra, aki szenzációs starttal nyerte a vasárnapi Osztrák GP-t.

🎥 La prueba de que Bottas movió antes que se apaguen las luces. Cómo no hubo sanción? #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/T9H3rzvyLx — Enrico Tornello (@EnricoTornello) July 9, 2017

A finn startját bő félórán át vizsgálták, de hosszas tanácskozás után szabályosnak ítélték, és nem büntették. Pedig a harmadik helyezett Daniel Ricciardo is azt mondta a rádión, rögtön az indulás után, hogy Valtteri valószínűleg kiugrott, sőt, gif is van, amin jól látszik, hogy a Mercedes kereke megmozdul, mikor a lámpák még pirosan világítanak. (Figyeljék a Pirelli-feliratot a jobbelső keréken.)

Akkor miért hagyták futni a finnt?

Az FIA a leintés után órákkal elmagyarázta, az ok röviden annyi, hogy Bottas rajtja tűréshatáron belül volt. Lemérték, 0.201 másodperc volt a reakcióideje, ami a lehető legjobb emberi reakcióidő.

Az autó kétségtelenül mozdul, mielőtt kialudnának a fények, ám annyira keveset, hogy az megtörténhet más, az induláshoz szükséges feltételek miatt: például amikor egyesbe teszik a váltót, vagy kuplungolnak, a kocsi bemozoghat picit.

Hogy mennyi ez a tűréshatár, az FIA-szóvivő nem árulta el, és nem is fogja, titkolják, hogy a csapatok nehogy elkezdjenek ezen dolgozni, és kitalálni valamit, hogy ezt az előnyt kihasználják. Bottas úgy két méter előnyt nyerhetett a tökéletes startjával, ennyivel versenyt lehet nyerni az F1-ben. Ha az első kanyarban vezet az ember, az első helyért nagyon nehéz előzni, Bottas Ausztriában méterekkel győzött, 0.658 másodperccel.

Abban azért biztosak lehetünk, hogy most, hogy megvan a tökéletes indulás több kamerából is - Vettel belsőjéből is -, az istállók elkezdenek dolgozni, hogyan ismételhetnék meg azt mesterségesen, vagyis nem ösztönből, mint Bottas tette.