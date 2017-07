Vettel 32 ezredre Hamiltontól az esős Silverstone-ban

Két fontos történés is volt a Brit Nagydíj második és harmadik szabadedzése között, a Red Bull és a Mercedes is váltócserét jelentett ugyanis, így Daniel Ricciardo és a két pénteki szabadedzést nyerő Valtteri Bottas is öt rajthelyes büntetéssel kezdi majd a vasárnapi futamot. Nem ők kerülnek csak hátrébb majd, Fernando Alonso visszakapta a legfrissebb típusú Honda-motort az autójába, így viszont 30 rajthelyes büntetésre számíthat. A McLaren előrelátóan lépett most, inkább bevállalták Silverstone-ban a büntetést, hogy aztán a lassabb Hungaroringen büntetés nélkül legyen esélyük egy jó szereplésre.

Alonso már a hatodik motornál, nyolcadik turbónál, nyolcadik hőenergia-visszanyerőnél és hatodik kinetikusenergia-visszanyerőnél jár a szezonban. Mivel az energiatárolót is kicserélték az autójában a korábbi 25 helynyi büntetés mellé még ötöt kapott, így jött össze a 30.

A szombati szabadedzésen a pálya több pontján is csöpögött az eső, a pálya viszont nem volt annyira nedves, hogy az befolyásolja a pilótákat. Ez a köridőkön is meglátszott, Lewis Hamilton a hétvége eddigi legjobb körével, természetesen új abszolút pályacsúccsal nyerte az egyórás gyakorlást. Ehhez az is elég volt, hogy 20 perccel a leintés előtt az élen álljon, utána ugyanis rendesen eleredt az eső, vagyis garantált volt, hogy nem javulnak az idők.

Egyedül Max Verstappennek kellett óvatoskodnia slick gumikkal a vizesedő pályán, de ő is visszaért a boxba két megcsúszással. Elsőként Stoffel Vandoorne gurult egyet az átmeneti, intermediate gumikkal, a végére majdnem minden pilóta csatlakozott mellé, hogy az eső lehetősége miatt megnézzék a vizes pályát az időmérő előtt. Ricciardo a célegyenesbe érve rendesen keresztbe is állt, úgy csúszott, mintha jégen lett volna, de még a fal előtt megfogta a Red Bullt. Két kanyarral előbb Marcus Ericsson is nagyot pördült, ő a sóderágyból jött vissza a Sauberrel.

Ami az időket illeti, az élen Hamilton, Sebastian Vettel és Bottas nagyon összeálltak, 74 ezredmásodperc volt csak közöttük. A negyedik helyet Kimi Räikkönen vitte, és némi meglepetésre Nico Hülkenberg a Renault-val lett az ötödik, előzve mindkét Red Bullt.

A Williams ausztriai gyenge formája – amit azért orvosoltak a futamon – félig megmaradt, Lance Stroll ugyanis még a két Saubertől is kikapott, tökutolsó lett.

A Brit GP időmérője magyar idő szerint 2-kor jön majd, könnyen lehet, hogy esőben.