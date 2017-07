Hamiltoné a pole Silverstone-ban, egy 1. helyre Schumacher rekordjától

A Mercedes uralta a Brit Nagydíj három szabadedzését, pénteken kétszer is Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, szombat délelőtt pedig ha minimális előnnyel is, de Lewis Hamilton verte Sebastian Vettelt és finn csapattársát. A szombati szabadedzés végén már esett, ez az időmérő elején is kisebb kavart okozott, a végére viszont száraz pályán mehettek. Az már korábban eldőlt, hogy Bottas és Daniel Ricciardo váltócsere miatt 5, Fernando Alonso pedig komplett motorcsere miatt 30 rajthelyes büntetést kap majd.

Ricciardo már az első harmadban kiszállt

Vegyes taktikával kezdték a csapatok az időmérő első szakaszát, az eső ellenére a többség, köztük a két Mercedes is, slick gumikon gurult ki a pályára, de ahogy Max Verstappen az első méterek után jelezte, az átmeneti, intermediate gumi volt az ideális, így egyből ment mindenki vissza egy gyors kerékcserére.

Első próbálkozásra Ricciardo, Nico Hülkenberg, Hamilton és Verstappen mentek elég jó időt, Vettel 1 másodperccel az ausztrál mögött lemaradva ment át a célvonalon. Hiába volt viszont gyors Ricciardo, a szakasz felénél elszállt a motorja, és mivel elég rossz helyen, a pályához közel állt félre, meg is szakították az időmérőt.

Miután visszatolták a Red Bullt a boxba, folyamatosan javult a pálya állapota, előbb Hamilton vert mindenkire egy másodpercet, majd Vettel verte őt ennyivel, aztán Max Verstappen előzte a németet lényegében ugyanekkora különbséggel.

A végére Fernando Alonso hatalmasat kockáztatott, centiken múlt, hogy a 18 perc lejártával az utolsó helyről meg tudta kezdeni mért körét, de végül sikerült neki, és szuperlágyakon a leggyorsabb időt teljesítve továbbjutott. Az elfüstölt Ricciardo mellett a két Sauber, illetve Kevin Magnussen és Lance Stroll nem jutott tovább.

Slicken folytatták

A második harmadra már mindenki elhagyta az intermediate gumikat, Bottas kivételével mindenki szuperlágyon volt, de a finn se taktikázott rosszul, lágyon is simán továbbjutó időt ment, csak Hamilton előzte. Bottas ezzel már az öt rajthelyes büntetésére taktikázott, hiszen ezzel a lággyal kezd majd a futamon.

Alonsónak másodikra nem sikerült a csoda, a top 10-be nem jutott be, ahogy Jolyon Palmer, Felipe Massa és a két Toro Rosso is elbukott.

Hamilton verhetetlen, 1 pole-ra Schumacher rekordjától

Az utolsó, 12 perces harmadban aztán Bottas se tartalékolt, szuperlágy gumikkal ment csapattársa ellen, bár Hamiltonnál senki nem tudott jobbat elsőre. A két Mercedes közé Vettel szúrt be, Räikkönen pedig Bottas mögött volt negyedik minimális különbséggel.

Másodikra sem tudta senki megközelíteni a tovább gyorsuló Hamiltont, aki pályafutása 67. pole pozícióját szerezte meg, ezzel egy első helyre került Michael Schumacher rekordjától. Hamilton mögött Räikkönen lett a második, a harmadik Vettel lett a másik Ferrariban, Bottas csak a negyedik lett, de váltócsere miatt csak a kilencedik helyről indulhat majd.

Hamiltont és Grosjeant feltartás miatt vizsgálják, így még változhat a sorrend.