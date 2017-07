A nap képe a Forma-1-ben

Simán nyerte hazai futamát vasárnap Lewis Hamilton, majd az eredményhirdetés után megtörte a protokollt, és a dobogóról nem a sajtóterembe, hanem a pályára ment a drukkereivel ünnepelni.

Beugrott a tömegbe, felállt a kerítés tetejére, integetett az övéinek. Nagyszerű képek voltak, de szerencsére a rendező közben figyelt, és humoránál is volt, megmutatta, mi történik mindeközben a sajtószobában:

A második Bottas és a harmadik Räikkönen unottan várta, hogy a győztes megérkezzen, és elkezdhessék az interjúkat. Mindig a nyertes beszél először, így most kicsit hosszabb napjuk lett a finneknek is.

Ilyen protokolltörés a régi rezsimben sosem történt, az új F1-tulaj, a Liberty Media amerikai vezetői viszont sokkal rugalmasabbak, és tök jól tették, hogy megengedték Hamiltonnak, hogy a pillanat hevében örömködje ki magát.

A háromszoros bajnok győzelmei után általában kimegy a rajongóihoz, de van hogy fél órát vagy többet is várniuk kell rá. Most ők is jól jártak, hogy azonnal megkaphatták kedvencüket. A közönség is, a pilóta is örült, Räikkönenék meg az újságírók is kibírták valószínűleg.