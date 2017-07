Nem érdekli a Forma-1? Fogadjunk!

Múlt szerdán londoni utcai Forma-1-es parádéval vezették fel a hétvégi Brit GP-t, az új F1-tulaj mindent megtesz, hogy népszerűsítse a sportot, és közelebb vigye az emberekhez.

Nem csak autóztak, koncerteztek is, a fiatal brit énekes, Tom Grennan elénekelte When it all goes wrong (Amikor minden rosszra fordul) című dalát. Amire az F1 olyan klipet vágott össze, ami a zenével és Grennan fantasztikus hangjával négy perc libabőrt okoz. Talán még annak is, aki nem különösebben kedveli a motorsportokat.

Főleg az utóbbi 30 év legendáit és legendás pillanatait emelték ki a videó szerkesztői, Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet jelennek meg a maiak mellett, olyan képeken is, amiket eddig nem igazán lehetett látni. Feltűnik Jim Clark is a hőskorból.

Pazar lett a videó, ne hagyja ki!