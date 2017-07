F1: tízből kilenc csapat leszavazta, de jön a bukókeret 2018-ban

A bukókeret nyert a Forma-1-es autókra tervezett fejvédőtervek közül, így ezt vezetik be a 2018-as szezonban a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szerdai stratégiai ülése után. A bukókeret mellett a Ferrari, azon belül Sebastian Vettel által tesztelt pajzs volt még versenyben a szavazáson. A pilóták egyik megoldást sem támogatták maradéktalanul, vagyis komoly viták várhatók majd a tényleges bevezetésig az ügyben.

Főleg, hogy az Autosport értesülései szerint a

tíz csapatból kilenc a bukókeret ellen szavazott, az FIA mégis átvitte a módosítást.

Az FIA közleményében hangsúlyozta, hogy mindvégig a pilóták biztonságát tartották szem előtt, az elmúlt öt évben több megoldást is alkottak, ezek közül pedig az a bukókeret tűnik a legjobbnak, amit több csapat is tesztelt. Az eddig látott verzió még nem tekinthető véglegesnek, a visszajelzések alapján több részletét is továbbfejlesztik majd.

A szerdai döntést a Motorsport Világtanácsnak még jóvá kell hagynia, de ez a legtöbb esetben csak formaság, most sem várható komoly ellenállás a részükről.

A Ferrarira legutóbb felszerelt védőpajzs kapcsán mindenki egyetértett abban, hogy még komoly munka van vele, Sebastian Vettel egy kör után szédülésre panaszkodott, a rendszert összesen ennyit tesztelték élesben, logikus, hogy ezek után nem vezették be.

A bukókeret elleni legfontosabb érv az, hogy a három rögzítőpont egyike pont a pilóta előtt van, így a függőleges merevítő zavarhat a kilátásban. Ennek ellenére a legtöbb pilóta azt mondta, hogy a biztonság érdekében feltenné az autójára, ehhez képest viszont aggasztó, hogy kilenc csapat mégis ellene voksolt.

Az FIA-nak az óriási tiltakozás ellenére is joga van keresztülvinni intézkedéseket, ha azok a biztonságot növelik, erre hivatkozva döntött most Jean Todt FIA-elnök.

A 2018-as első futamig persze még jó fél év hátra van, és volt már jó pár olyan FIA-határozat, amit elméletben bevezettek, de aztán a gyakorlatban sosem alkalmazták.