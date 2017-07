Kubica idén nem versenyez

Kizárta a Renault-főnök Cyril Abiteboul, hogy Robert Kubica versenyezzen náluk a 2017-es Forma-1-es szezonban.

Az Autosportnak nyilatkozta, ha a lengyel remekül is teljesít a jövő heti, hungaroringi teszten, idén akkor sem ültetik be futamra. Nico Hülkenberg helye betonbiztos a csapatban, és nem fogják leváltani a kevésbé eredményes Jolyon Palmert sem. A sajtóban már felmerültek utóbbival kapcsolatos pletykák, de ezeket a csapatvezető cáfolta.

Kubicának még bizonyítania kell, még ha jövő szerdán nagyszerűen is vezet, vannak vele kapcsolatban más dolgok, amiknek szintén meg kell felelnie. Természetesen arról akarnak 200 százalékosan meggyőződni a Renault-nál, hogy sérült keze ellenére is képes megfelelően vezetni, versenykörülmények között is.

A 32 éves pilóta jövőre kerülhet képbe a Renault-nál, ha minden stimmel, erről beszélt Abiteboul.

Továbbra is Jolyont támogatjuk, ebben semmi nem változott, minden megy a terv szerint. Robertnél úgy éreztük, hogy a tesztek után is tovább kell vizsgálódnunk. A 2012-es autót már kipróbálta, de vannak más tényezők is. Orvosi szempontok, szimulátormunka, ezekbe nem igazán akarok belemenni. Még jobban meg akarjuk vizsgálni, mennyire reális Robertnek, hogy egy modern F1-es autót vezessen, méghozzá versenykörülmények között is. Erre a hungaroringi teszt az utolsó lehetőségünk, és ezt meg is ragadjuk. De vele kapcsolatban közép- vagy hosszútávra tervezünk. Rövid távon a pilótafelállásunkat sem módosíthatnánk. Robertnek 2018-ra lehet esélye, csak látnunk kell, hogy boldogul erősebb autókkal, mert a 2012-es gép nem reprezentatív. Őszintén, ha jól is teljesít, nem értelemszerű, hogy őt válasszuk 2018-ra, mert még több szempontot is figyelembe kell vennünk