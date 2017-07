Fánkszerű kör, cukor van rajta és fahéj, itt a pályán is kapni, na azt szeretem!

Daniel Ricciardo kedveli Budapestet és a Hungaroringet, itt nyert életében másodszor, igaz, itt utálta meg a Jägert is. Három hónap után újra itt van, a hétvégi Magyar Nagydíjnak nagy reményekkel vág neki. Csütörtökön találkoztunk vele a pályán.

Elvárások a hétvégére?

Dobogó. Klassz verseny lesz. Lehet, hogy csak egyszer cserélünk kereket, de menő futam lesz. Remélem, láthatunk jó pár előzést tőlem az első kanyarban. Max (Verstappentől) jöhetne valami kamikázézás.

És ha pole-ból indul?

Hát, akkor csak semmi előzés!

Nyerni van esély?

Szerintem még mindig a Merci a legerősebb, akit be tudunk fogni, az a Ferrari lehet. Mint tavaly, amikor a Mercedes nyert, de mi ott voltunk a Ferrarin. Ahogy fejlesztünk, közelebb és közelebb leszünk a Ferrarihoz.

Három éve zsinórban dobogós itt.

Mindig is erős pályánk volt a Hungaroring, és most aerofejlesztéseket is hoztunk. A motor nem változott, de ezen a pályán erősek lehetünk.

Rengeteget szelfizett a Hungaroringen a drukkerekkel

Beválnak a fejlesztések?

Az újításokat a szimulátoron már teszteltük, de a pályán kell kipróbálnunk. Néha stimmel a szimulátoros adat, néha kevésbé, reméljük, most közel lesz.

Mennyit jelenthet?

Pár tizedet. De ennek a pályának a tulajdonságaival kombinálva jó autónk lehet.

A nap témája a fejvédő keret bevezetése. Kell?

Amellett vagyok, hogy védje valami a fejünket. Mi (a Red Bullnál) úgy gondoljuk, hogy lenne jobb megoldás is a glóriánál, de úgy tűnik, nem találták meg. Jelenleg ez a legjobb, amit nyújtani lehet. Nem néz ki jól, a drukkerek nem szeretik, de én a fejvédő mellett vagyok. Persze nehéz állást foglalni.

Igen vagy nem?

Igen. De az elejétől igent mondtam, maradok is ennél.

És Budapest? Az igen?

Szórakoztató, nyári városnak tűnik, bár még nem nagyon tudtam itt szétnézni. A barátaim jártak itt, és imádták a fürdőket. Tetszenek nekem az éttermek, van az a Sir Lancelot, ahol kézzel kell enni, na az nagyon vicces.

Mmmm

Mit szeret itt leginkább?

Megvan, tudom mit szeretek Magyarországon! Olyan, mint a fánk, olyan kör, itt a pálya környékén is csinálják, van rajta cukor meg fahéj, azt szeretem!

Kürtőskalács! Így hívják magyarul.

Gondolom, az az.

Fagyival próbálta már?

Neee, azzal is van?! Ahhh. De csak a verseny után szabad. Vagy ha elszúrom az időmérőt, akkor végül is már szombaton. Silverstone-ban utolsóként rajtoltam, megettem bármit.