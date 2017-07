Szijjártó: 3 év alatt 35 milliárdot kap a Hungaroring

Rövid, de annál tartalmasabb tárgyalást tartott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Chase Careyvel, a Forma-1 új főnökével a Magyar Nagydíj jelenlegi helyzetéről és jövőjéről. A miniszter elmondta, hogy

az új amerikai tulajdonos nem problémát, hanem értéket lát a Magyar Nagydíj 32 éves múltjában, hagyományában,

ugyanis nem azt szeretnék, hogy 20-21 teljesen egyforma versenyhelyszín legyen, hanem fontosnak tartják, hogy minden pálya megtartsa egyéniségét. Jól megkülönböztethető, karakteres helyszínek kellenek.

Így már nem is kell aggódni a Magyar Nagydíj jövője miatt, a 2026-ig megkötött szerződés mellett biztosnak tekinthető a folytatás, amihez elengedhetetlen, hogy elkezdődjön a Hungaroring régóta tervezett felújítása.

A mostani ütemterv szerint a Hungaroring ezért

2017-ben 5 milliárd,

2018-ban 20 milliárd,

2019-ben pedig 10 milliárd forint támogatást kap majd,

hogy újjáépítsék a lelátókat, a paddockot, a garázsokat, illetve a többi épületet. Az első szakaszban a 14-es és az 1-es kanyar közti szakaszt építenék újjá a főépület egy része mellett, majd növelnék a parkolókapacitást, ami azt jelenti, hogy mélygarázst is építenének a pályán.

Azt már Gyulay Zsolt, a Hungaroring elnök-vezérigazgatója mondta el, hogy a komoly állami támogatás ellenére is nagyon nehéz lesz a projektet megvalósítani. Az eddigi csúszás is azon múlt, hogy pontos összeget csak kész terveztetés után kaphatnak, az viszont 1,5-2 milliárdba kerül, amihez szintén elengedhetetlen a Parlamenttől kapott forrás. Ha ősszel valóban megkapják az ígért 5 milliárd forintot, beindulhat a projekt, de csak a terveztetés 8 hónapig tarthat.

Mivel az építkezés mellett folyamatosan versenyeket kell rendezniük, nehéz lesz összehangolni a munkát, késni viszont nem lehet, egyetlen percet sem, ezért elengedhetetlen lesz a fejlesztések kiemeltté nyilvánítása, a megszokott eljárás lefolytatása mellett ugyanis biztosan nem készülnének el időben.

Gyulay arról is beszélt, hogy a közvetlenül a pályát érintő fejlesztések mellett elkészül egy új, nagyobb méretű lehajtó is az M3-ason, ezt októberben kezdik építeni, és tervben van az is, hogy a pályát összekötik a HÉV-vel, hogy legyen közvetlen kapcsolata a tömegközlekedéshez.