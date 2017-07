Szuperkörrel Vettelé a pole a Hungaroringen

Nem várt résztvevővel a pályán kezdődött a Magyar Nagydíj időmérője szombaton, a megbetegedett Felipe Massát a tartalék, Paul Di Resta váltotta a Williamsnél.

A brazilnak gyomorgondjai lehetnek, a délelőtti harmadik szabadedzés közben adta fel a hétvégét. Di Resta a brit SkySports szakkommentátora is, egyáltalán nem számított a beugrásra.

Napja nem lett hosszú, nem jutott tovább az első időmérőharmadból, de megtett 11 kört, és nem lett utolsó, 19.-nek kvalifikált, a sauberes Ericssont megelőzte.

Az élre a szombati nagymelegre feltámadó Ferrari került, Sebastian Vettel kezdett legjobban, de az RBR-es Max Verstappen csak 22 ezreddel maradt le tőle.

Úgy tűnt, egész sima napja is lesz, de a második harmadban Lewis Hamilton visszavágott, természetesen pályacsúccsal. A harmadik edzés óta minden etap legjobbja pályacsúcs, az idei autók gyorsabbak az utóbbi 10 év kocsijainál. Rubens Barrichello 2004-es rekordja dőlt meg most.

Hamilton a döntő harmadban Michael Schumacher 68 pole pozíciós rekordjáért ment, de nem kezdett jól, az első körén hibázott, nagyon lecsúszott az ívről a négyes kanyarban.

Vettel bezzeg 1:16.276-os szuperkört futott. Hamiltonnak egy köre maradt, hogy javítson a 9. helyén. A harmadik időt hozta össze, ráadásul egyszer négy kerékkel el is hagyta a pályát.

Vettel idejét senkinek sem sikerült megjavítania, Räikkönen második lett, Bottas az utolsó körével megelőzte Hamiltont. (Bár ő is elhagyta a pályát egyszer, emiatt törölhetnék is a körét, ahogy csapattársáét is.)

A négyszeres világbajnok 48-adszor indulhat a pole-ból az F1-ben, ezzel negyedik a listán Schumacher, Hamilton és Senna mögött.

A Red Bull szombatra lemaradt a két topcsapattól, a melegben Ricciardóék autója nem ment olyan jól. Verstappené lett az ötödik, az ausztrálé a hatodik kocka. Hülkenberg, Alonso, Vandoorne, Sainz zárta az első tizet, de a német ötrajthelyes büntetésével hetedik helyett csak tizenkettedikként startolhat. Bejön elé csapattársa, Jolyon Palmer és a Force Indiá-s Esteban Ocon is.