Kívülről fújom a Hungaroringet

Nem sikerült rosszul, de lehetett volna jobb is a pénteki és a szombati napja a Hungaroringen az F1 idei meglepetéscsapatának, a Force Indiának. A két pilótájuk, Esteban Ocon és Sergio Pérez a 11-12. helyen zárták a második szabadedzést, Ocon kihagyta az elsőt, hogy lehetőséget adjon a csapat Alfonso Celisnek, azon az edzésen Pérez 12. lett.

Az időmérőt szombaton Ocon 12.-ként zárta, de Nico Hülkenberg büntetése miatt a remek 9. helyről startolhat vasárnap. Sergio Perez 13. lesz, miután az eredetileg 13. Danyiil Kvjatot három hellyel sorolták vissza feltartásért.

Még péntek este beszélgettünk a pilótákkal, akik elmesélték, hogy már elsimították a korábbi problémáikat, amik Kanadában és Azerbajdzsánban kerültek elő.

„Mindent megbeszéltünk, minden rendben van már, nem lesz még egyszer ilyen” – mondta Ocon a kanadai csapatsorrend, illetve a bakui ütközés kapcsán. Már csak arra fókuszálnak, hogy ezen és a többi hétvégén a lehető legjobbak legyenek, és ne forduljon elő újra a bakui eset, amiben Perez kiállni kényszerült.

Sergio Pérez azt mondta, a Hungaroringen leginkább a McLarenek előreugrása lepte meg őket, de a Reanult-val is nagy harcban lesznek vasárnap. Mindenképpen a pontszerzés a céljuk, ehhez legalább a top10-ből kellene indulniuk, de Ocon közel is került ehhez.

„Bizakodóak vagyunk, nem tökéletes még a kocsi, de nem nagy a gond, az egyensúlyt kell csak megtalálni.”

Túl sok tapasztalata egyiküknek sincs a Hungaroringről, bár Ocon is 2012 óta indul itt különböző sorozatokban. Pérez eddigi legjobbja a magyar pályán egy 9. hely még 2013-ból a McLarennel. Ocon 2014-ben dupla futamgyőzelmet aratott a Hungaroringen a Forma-3-ban, F1-kocsit viszont most vezetett először egyik kedvenc pályáján. „Kívülről fújom az egész pályát, nagyon fekszik a vezetési stílusomnak. Sok a kanyar, ha jó az autó, akkor nagyon jó ritmust lehet elkapni rajta.”

A csapat korábban egy-egy fontos tulajdonságot emelt ki a pilótákról, Ocon kapcsán azt, hogy elképesztően jól tudja irányítani az autót, az egész szezonban nem volt még megpördülése, amit világbajnokok sem mondhatnak el magukról. Pérezről pedig azt, hogy az átlagnál sokkal jobban vigyáz a gumikra.

Pérez szerint ez részben a vezetési stílusából akad, mindig igyekszik a beállításból kihozni a maximumot, hogy a lehető legjobb helyzetben legyen végig a futam alatt. Nincs viszont tökéletes recept vagy gumikeverék, mindig a pályán, a hőmérsékleten, a szélen múlik, ezekhez kell alkalmazkodni.

„Jó érzés ilyet hallani a főnökünktől” – mondja Ocon, aki 20 évesen olyan higgadtan vezet, mint mások 30 évesen. Ez azon is múlik, hogy mindig jó előre átgondolja, mit fog csinálni – bármilyen furcsán is hangzik, de ezek szerint Ocon szerint sem evidencia ez az F1-pilóták között. Kicsit túlzás Alain Prosthoz hasonlítani, ám tényleg ő volt ilyen. A fiatal francia mosolygott is egy nagyot, amikor az ő nevét Prosté mellett említettük.

Péreznél előkerült a szerződés kérdése is, jelenleg a szezon végéig van megállapodása, de szeretne maradni, folyamatosan tárgyalnak is a Force Indiával, reméli, hogy az augusztus végi Belga Nagydíjig sikerül mindent elintézni, hogy utána már ne kellje ezzel foglalkozni. A nyári szünetet nem csak emiatt várja a mexikói, érzi, hogy az idei autó többet kivett belőlük a szezonban, bár az augusztusi szünetet mindig jól esik.

"Mindenki jó eredménnyel szeretne itt zárni, hogy kicsit jobb kedvű legyen a nyaraláson."

A ránézésre meglehetősen vékony Ocon is elismerte, hogy kihívást jelentenek az idei, nehezebben vezethető autók, de szerinte a fizikumával nem lesz probléma, bár nem látszik rajta, de 72 kiló, bírja a gyűrődést.

Pérez azt is elárulta, melyik futamot tartja eddigi legjobb teljesítményének az F1-ben: a 2012-es Olasz Nagydíjat, ahol a 12. helyről indulva lett második a Sauberrel Lewis Hamilton mögött.