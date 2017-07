Bottas: Úgy nyernék itt, mint Häkkinen 2000-ben

A 32. Magyar Nagydíjat a harmadik helyről kezdő Valtteri Bottasszal furcsa módon nem a Hungaroringen, hanem Budaörsön, egy jövőre nyíló Mercedes-szalon alapkőletételén beszélgettünk, ahova az idő szűke miatt nem csak a finn pilótát, de a kiválasztott újságírókat is helikopterrel juttatta el a Mercedes.

Három hónapon belül másodszor jár Magyarországon, mintha hazatérne.

Igen, olyan lassan, mint egy második otthon. Elég sokat vagyok itt, a Forma-1 előtt is sokszor vezettem a Hungaroringen, volt pár teszt is. Nem csak a várost, de a pályát is nagyon szeretem.

Mit gondol a Hungaroringről?

Nehéz, de jó pálya, mindig kemény rajta a versenyzés. Sok a kanyar, kevés az előzési pont, óriási kihívást jelent, de nagyon élvezek itt vezetni. A kedvenc pályám viszont a szuzukai.

És a magyar szurkolókról mi a véleménye?

Nem tudom megmondani, miért, de nagyon sok szurkolóm van itt, talán Finnországon kívül, az F1-helyszíneket nézve a legnagyobb, de a többi finn pilótát is nagyon szeretik errefelé. Ezért is szeretek ide jönni, nagyon jó érzés.

Említette, hogy a májusi Nagy Futam után itt maradt pár napig a barátaival ünnepelni az előző napi szocsi győzelmét. Tudna erről bővebben mesélni?

Tudnék, de nem szeretnék. Nagyon jól éreztük magunkat, rengeteg felé voltunk. Most is van itt pár barátom, de most nyugisabb kikapcsolódást tervezünk a futam után.

Emberemlékezet óta mindig van finn pilóta a Forma-1-ben, ön, Kimi Räikkönen, előtte Mike Häkkinen, a raliban is nagyon jók. Mi a titka a finn autóversenyzőknek?

Nincs titok, ez egy ilyen ország. Már a legfiatalabbaknál is nagyon erősek a gokartversenyek, a finnek mentalitása is sokat segít. Többnyire magunknak való típusok vagyunk, a versenyautóban is egyedül ülve kell irányítani, meghozni a döntéseket, koncentrálni.

Ki volt a gyerekkori példaképe?

Mika Häkkinen, egyértelműen.

Ha már Häkkinent említi, emlékszik a 2000-es Magyar Nagydíjon mutatott teljesítményére?

Mit is csinált Mika 2000-ben?!

Segítek, a harmadik helyről indult...

És nyert? Remek. Én is hasonlóra készülök, itt a második sorból indulni nem is annyira rossz, mint a legtöbb helyszínen. Hosszú az út az első kanyarig, lehet használni a szélárnyékot, soha nem tudni, mi lesz a rajtnál, vagy utána.

Nagyon nehéz előzni a Hungaroringen. Az Osztrák Nagydíjhoz hasonló kockázatos rajtra készül, hogy a Ferrarik elé kerüljön?

Minden rajt valójában ésszerű kockázatvállalás, mert senki sem szeretné, ha az első kanyarban véget érne a futama, viszont óriásit lehet előre lépni egy jó rajttal. Itt ez az egyik legjobb lehetőség az előzésre, szóval nagyon fontos lesz a jó rajt.

A Magyar Nagydíj után jön a nyári pihenő az F1-pilótáknak. Mik a tervei?

Maradok az augusztusi teszt első napjára, kedden repülök vissza Finnországba, utána végig otthon szeretnék maradni, hogy a családommal legyek. Az első hét biztosan pihenéssel telik, de azért az edzések nem maradnak ki, nagyobb utazgatást viszont nem tervezek, tanultam a tavalyiakból. Akkor a Hungaroringről a riói olimpiára mentem, aztán útba ejtettük Las Vegast is, na az kicsit sok volt. Most jó lesz egy helyben maradni.

Milyen más sportokat szeret?

Nagyon sokat, gyerekként például jégkorongoztam. Futni, úszni, kerékpározni, de szeretem az agyaggalamb-lövészetet is.

Jó benne?

Egész jó vagyok.

Netán a katonai szolgálat miatt?

Nem mondhatnám, ott nem sörétes puskával, csak hobbiként jött elő. Viszont segít például a reflexeimnek, javít a reakcióidőmön.

El is tudná képzelni magát valami más sportágban?

Nem nagyon gondolkodtam még ezen, de az biztos, hogy csak versenyszerűen, teljes odaadással csinálnék minden mást is. Mindig is az autóversenyzés volt a cél a számomra, Forma-1-es pilóta szerettem volna lenni, ez a mentalitás, a versengés biztos megmaradna, ha valamit elkezdenék, akkor a legjobb akarnék lenni abban.

Mondta, hogy kedveli az úszást, amivel közelebbi kapcsolata is van felesége, az úszó Emilia Pikkarainen révén. Követte a budapesti vizes vb-t?

Sajnos túl elfoglalt voltam hozzá, csak amennyit a hírekben láttam belőle. A feleségem is úszott vébén sokszor egyébként, de most ezen a vb-n már nincs itt.