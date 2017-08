Ezt vezetheti jövőre Baumgartner Zsolt

Elég komoly ráncfelvarrást kap mind kívül, mind belül az 1998-ban megépített kétüléses Forma-1-autó, amelyet jövőre már mind a 21 futamon bevetne a Liberty Media.

Idén még csak tesztüzemmel próbálkoztak Barcelonában, Silverstone-ban és a Hungaroringen, de a kocsik ott lesznek még idén Spában, Monzában, Austinban és Mexikóvárosban is.

Ahhoz viszont, hogy 2018-ban 21 futamot is teljesíteni tudjanak velük Paul Stoddarték, komolyabb technikai fejlesztésre lesz szükség, és ha már nekiállnak, rendes munkát akarnak végezni, ezért

modernebbre cserélik az első szárnyakat,

nagyobb légbeömlő-nyílások kerülnek az autókra,

a mostanihoz hasonló, szélesebb, de laposabb hátszó szárnyakat kapnak,

nagyobb lesz a hátsó ülés, hogy mindenféle méretű VIP-vendég kényelmesen beférjen,

javítanak az utas kilátásán is,

beépített kamerákkal szerelik fel az autókat, hogy ne kívülre rögzített kamerákkal készüljenek a felvételek,

illetve lecserélik az autók teljes elektronikáját.

Egy dolog nem változik: a meghajtás, vagyis a kocsi szíve az 1998-as Tyrell 026-os marad, egyedül a megbízhatóságán javítanak majd, mert mint a Formula-1 Experience névre keresztelt projekt fejlesztését felügyelő Mike Gascoyne mondja, nem túl jó képet mutat, ha van öt percük két VIP-vendég köröztetésére, a kocsi pedig nem indul, vagy épp lerobban a pályán.

3 Kattintson a képre, hogy több szögből is megnézhesse a kétüléses terveit Galéria: A 2018-ra elkészülő kétüléses F1-kocsi első tervei (Fotó: Mike Gascoyne)

Gascoyne fejel a redizájnért is, csütörtökön pedig meg is osztott három képet arról, milyen lehet majd a 2018-as szezonban a teljes F1-idényt elkísérő új kocsi, amit akár majd Baumgartner Zsolt is vezethet majd 2017-es hasonlóan.