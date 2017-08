Rossz hír Alonsónak, jó Kubicának, még jobb egy harmadiknak

Fernando Alonso kivan, a Honda nem megy, ha megy, mérhetetlenül lassú. Kiborulásai vasárnap érhettek a csúcspontra, amikor egyszerűen kiállt a McLarennel a versenyből, féltávnál.

Jobb kocsit akar jövőre, olyat, amivel nyerni lehet és a világbajnokságért hajtani, így a csapatváltása szinte törvényszerű. A legjobb opciójának a Renault tűnik, ami ugyan szintén nem nyer,

de megbízhatóbb - a gyári kocsikban -, és gyorsabb is a Hondánál

a spanyol mindkét vb-címét velük nyerte, 2003 és 2006, majd 2008 és 2009 között versenyzett náluk, így jól ismerik egymást

a Renault-nak van egy létszámon felüli pilótája, Jolyon Palmer, akitől jövőre szabadulnia kell

Mégis, mindezek ellenére a Renault-főnök azt mondta a Motorsport.com-nak, hogy nem Alonso az ő emberük 2018-ra. Cyril Abiteboul meg is indokolta, miért:

"Figyelni kell az időzítésre, a dolgoknak passzolniuk kell, hogy sikeres legyen az együttműködés. Fernandónak van egy dinamikája, gyorsan olyan helyzetbe akar kerülni, hogy a világbajnokságért hajthasson. Mi tudjuk, hogy nekünk ehhez még idő kell, és

amit semmiképp nem akarok, hogy egy frusztrált Fernandót lássanak egy Renault-ban.

Vagyis a nyilvános, Honda elleni kiakadások nem segítettek Alonsónak csapatot találni, sőt, mint látjuk, a franciáknál attól rettegnek, hogy ha a dolgok nem úgy alakulnak, a kétszeres bajnok az ő autójukat is úgy lehúzza, mint a McLarenét.

Nico Hülkenberget biztosan megtartja a Renault, és mint látjuk, olyan ember kell nekik, aki hajlandó velük lépésről lépésre haladni. Kubica, vágja rá mindenki, csakhogy hiába tesztelt már az idei kocsijukkal is sikeresen a hat év után visszatért lengyel, a kérdőjelek még nem tűntek el.

A fő kérdés, hogy tud-e újra versenyezni az F1-ben. Ha a válasz egyértelműen igen lenne, nem tennék nekem fel ezt a kérdést. De sajnos ez még nem egyértelmű

- beszélt Kubica helyzetéről Abiteboul.

Vagyis Kubica jobb pozícióban lehetne Alonsónál, ha ki tudnák nyomozni, képes-e versenyen is úgy teljesíteni, mint a lényegesen nyugodtabb teszteken. Erre lehetőség csak egy van, mélyvízbe kell dobniuk, az viszont egyelőre fel sem merült, hogy futamon beültessék Palmer helyére.

Ocon (rózsaszínben) Alonsóval nevet a júliusi londoni F1-parádén

Itt jöhet a képbe Esteban Ocon a Force Indiából, aki minden szempontból megfelel a Renault követelményeinek, és mozdítható is lenne, tekintve különösen jelenlegi csapata helyzetét. Carlos Sainz is pályázhatna hozzájuk, de Ocon nála sokkal többet mutatott a szezonban, eddig.

Sok idő a bizonyításra nincs, Alonso azt mondta, szeptemberben eldönti, mihez kezd, a Renault-nak is annál jobb, minél előbb megvan a kettőse 2018-ra. Abiteboul utalt is rá a mostani interjúban, hogy sorra jönnek a pilótabejelentések, és nekik is "hamarosan be kell állniuk ebbe a sorba".