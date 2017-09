A Mercedes összerakná Hamiltont Verstappennel

Vadnak tűnő, ám valójában ésszerű pletykával jelentkezett a német Autobild, amely szerint a Mercedes mindent megtenne azért, hogy 2019-ben Lewis Hamilton és Max Verstappen legyen a két pilótájuk. Éppen ezért az idén Nico Rosberg helyére érkezett Valtteri Bottas is csak egyéves szerződéshosszabbítást kap, hogy a 2019-re szabadon igazolható Verstappen ülhessen majd be a helyére, amikor lejár a szerződése a Red Bullnál. A kapcsolatfelvételt a Red Bull-főtanácsadó, egyben a pilótaakadémiájukat vezető Helmut Marko is megerősítette az osztrák ORF-nek.

Van viszont egy akadály, ami meghiúsíthatja a Mercedes tervét: Verstappen mostani RBR-szerződése hivatalosan ugyan tényleg 2018-ban jár le, de ha a csapat 2018 szeptemberében a csapatverseny első három helyén áll, akkor meghosszabbíthatják azt egy évvel. Elnézve a mezőnyt, erre minden esély megvan – talán egy McLaren-Renault házasság lehetne rájuk veszélyes csak jövőre –, így Verstappenék szeretnék ezt az opciót valahogy töröltetni, vagy felülírni, annyira elegük van ugyanis a Renault-motor megbízhatatlanságából. Verstappen idén 12 futamból csak hatot tudott befejezni, legutóbb Spában is csak párt kört bírt alatta az erőforrás.

A holland pilóta és menedzsmentje a Vettel-záradékot szeretné kihasználni: 2014-ben Sebastian Vettel esetében is megvolt a csapat opciója a hosszabbításra, csakhogy az is szerepelt a szerződésben, hogy ha a pilóta nincs az első háromban az egyéni versenyben, akkor szabadon távozhat a csapatopció érvényesítése nélkül. Vettel így került a Ferrarihoz 2015-re.