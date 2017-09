Ha más nincs, saját motort építene a McLaren

Jelenleg még a rövid távú motorhelyzet sincs megoldva a McLarennél – próbálnak nagyon megszabadulni a megbízhatatlan Hondától és Renault-ra váltani –, a csapatfőnök Zak Brown viszont már 2021-et, az új motorok érkezését vizsgálja. A hétvégén érintőlegesen beszélt a hosszú távú tervekről az Olasz Nagydíjon, most viszont az Autosportnak (saját lapjának) elismerte , hogy felmerült a McLarennél, hogy a csapat történetében először saját motort építenének.

Ehhez persze pár nem túl valószínű feltételnek is teljesülnei kellene, Brownék ugyanis csak akkor vállalnák a saját motort, ha az

elképesztően olcsó,

és rettentően egyszerű lenne,

a McLarennek ugyanis nincsenek felesleges dollár százmilliói, hogy költséges fejlesztésbe kezdjenek.

Egyelőre a 2021-ben érkező motorok tervéről nem tudni semmit, azt viszont igen, hogy az előkészítési státuszban elég nagy az érdeklődés iránta, a korábbi független motorgyártó, a Cosworth, illetve az Aston Martin, a Porsche és állítólag a Lamborghini is ott volt azon a júliusi gyűlésen, amin megkezdték a tárgyalásokat a motorokról.

B (vagy sokkal inkább A) tervként Brown említette azt is, hogy egy erős, független motorgyártó lenne egyébként az ideális megoldás számukra, a Cosworth-t név szerint is említette, hozzátéve, hogy legutóbb, amikor az F1-ben voltak, nem voltak túl sikeresek. 2010-ben például négy csapatot is kiszolgált a Cosworth, 2013 végén, a Marussia megszűnésével tűntek el, az utolsó győzelmük viszont csak 2003-ban, Ford néven volt a Jordannel, utoljára pedig 1994-ben, a világbajnok Michael Schumacher vezette Benettonnal tudtak több futamot nyerni egy szezonban.

A Cosworth egyébként pletykák szerint a mostani hibrid turbómotort is lefejlesztette, hogy tudja, merre halad a Forma-1, ezt viszont senki sem látta, ezért is említettük a Forma-1 jetijeként korábbi cikkünkben.