Szürreális cserével kerülhet a Renault-motor a McLarenhez

Hivatalos bejelentés ugyan még nincs, de az Autosport úgy tudja, a háttérben lényegében mindent lerendeztek, és küszöbön a McLaren és a Honda szakítása, ráadásul nem is akármilyen megoldással, ugyanis

egy háromszereplős csereügyletet sikerült megkötni, amiben pilótát adnak motorért, ráadásul a McLaren a nevető harmadik.

Az ügy kulcsa meglepő módon a Toro Rosso-pilóta Carlos Sainz lehet, a Renault ugyanis kért valami ellentételezést azért, hogy felmondja az eddigi megállapodását a Red Bull-fiókcsapattal, és átmenjen a McLarenhez, ez a plusz pedig pont a spanyol pilóta lett.

Az értesülést hétfőn a német Auto Motor und Sport is megerősítette, ez alapján így nézhet ki a képlet:

A Toro Rosso lemond a Renault-motorról, megkapja helyette a Hondát, ráadásul elveszti Carlos Sainzot is. Papíron ők a vesztesek, csakhogy a Hondával együtt rengeteg pénzt nyernek (a japánok jelenleg 100 millió dollárt fizetnek a McLarennek az együttműködés részeként), ráadásul a fiatal pilóták nevelésére egy gyengébb motor is jó, ha az megbízható, bár jelenleg pont ez a Honda legnagyobb gondja.

A Renault megkapja a gyári csapatba Nico Hülkenberg mellé Carlos Sainzot, amivel elég erős pilótapárosuk lesz. Ugyanúgy két csapatnak szállítanak majd motort a gyári istálló mellett, ráadásul a McLarennel adott esetben egy újabb erős partnerre tehetnek szert, nekik tehát nyerő ez a helyzet.

A csereügylet abszolút nyertese viszont a McLaren lenne, hiszen megtartanák Fernando Alonsót, eldobnák a botrányosan rossz Honda-motort, ami helyett egy jobb, bár a Ferrari és Mercedes szintjén azért nem tartó Renault-t kapnának. Ez még úgy is jó üzlet nekik, ha ezzel bukják a Honda 100 millió dollárját, a pénztől ugyanis láthatóan nem lettek versenyképesek.

Az egyezség bejelentése előtt Párizsból és Tokióból is várnak egy erős igent, de mindkét lap úgy tudja, hogy ez már csak formaság. Ezt erősítheti az is, hogy mindketten tudni vélik, Sainz akár már Szingapúr után, az október 1-jei Maláj Nagydíjon átülhet a Renault-ba, ahonnan kidobnák Jolyon Palmert, még ha ez sokba is kerülne a brit betonbiztos szerződése miatt. Ebben az esetben a Toro Rossónál a Red Bull-tehetség Pierre Gasly ülne be Danyiil Kvjat mellé a másik autóba a szezon végéig, 2018-ra viszont még nem biztos a francia helye.