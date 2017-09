Kubicának két ellenfele van a Williamsért

Robert Kubicát a következő szezonra ejtette a Renault, és kitudódott, a Williams viszont kipróbálja, vagy most pénteken vagy a következőn.

Most a csapattól meg is erősítették, hogy a lengyelnek esélye van az egyik 2018-as helyükre, illetve azt is biztosan lehet tudni, kik a riválisai ezért a helyért - írja a Gpupdate.net.

A Willamsnél Lance Stroll helye biztos jövőre, és ahogy már a napokban sejtettük, maradhat mellette Felipe Massa vagy az idei tartalékjuk, a Hungaroringen Massa betegsége miatt bevetett Paul Di Resta.

Több versenyzőn is gondolkodunk 2018-ra, Kubica az egyikük. Hogy hogyan döntünk, illetve próbáljuk ki őket, az titok, de ha már olyan helyzetben leszünk, meglesz a bejelentés

- titokzatoskodott a Williams egyik szóvivője.

Most hétvégén a Malajziai-, a következőn a Japán GP-t rendezik, Kubicát pont ezért akarják egyikkel vagy másikkal egy időben kipróbálni, hogy minél kevésbé irányuljon rá a média figyelme.