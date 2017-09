Őrületes számok: megérte a széles Forma-1

Idénre kiszélesítették a Forma-1-es autókat, maguk a kocsik és a gumijaik is szélesebbek lettek, hogy az eddiginél nehezebb legyen őket vezetni, és nagyobb menetteljesítményeket érjenek el.

A módosításról vizuális szempontból azonnal kiderült, jó döntés, a köridőket figyelve is hamar rájöhettünk, megérte, és a gumiszállító Pirelli most a kanyarsebességekkel példálózik, mennyit is változott az F1 2017-ben.

Minek is ragozni, fussuk csak át az Autosport.com alábbi minitáblázatát, melyben az első szám a tavalyi, a második az idei sebesség:

Barcelona 3-as kanyar 212 Km/h 248 Km/h

Barcelona 9-es kanyar 215 Km/h 245 Km/h

Silverstone Copse-kanyar 260 Km/h 290 Km/h

Spa-Franc. Pouhon-kanyar 253 km/h 289 km/h

Wow! Ennyit talán nem is vártunk, hogy

30-35 kilométer/órával növekedjen a sebesség a Forma-1 leggyorsabb kanyarjaiban.

A barcelonai 3-as az a nagy visszafordító jobbos, biztosan mindenki ismeri, nem kell bemutatni. A silverstone-i copse a pálya régi első kanyarja, szintén jobbos, innen érnek a Maggotts-Becketts-kombinációba. A Pouhon Spában egy nagyívű lejtős balos visszafordító.