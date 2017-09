F1: nagy esővel indult a maláj hétvége, Alonso harmadik

Egész hétvégére komoly esőzést mondanak a Maláj Nagydíj idejére, az első szabadedzés is rettenetes esővel kezdődött, nem is tudták pontosan megkezdeni a gyakorlást. A biztonsági autó is csak kis várakozás után ment ki a pályára ellenőrizni annak állapotát, majd 20 percig körözött, mire vezetésre alkalmasnak találta a pályát, de a maradék egy órában sem volt őrült forgalom a pályán, a legtöbb mért kört a Toro Rossóhoz beugró Pierre Gasly tette meg 14-gyel, ami nem valami sok.

Az első kört Fernando Alonso tette meg, majd gyorsan követte a spanyolt még tizenhárom pilóta, de mindannyian beérték egy felvezetőkörrel – csak a Mercedes, a Red Bull és a Force India versenyzői nem mentek ki.

Elég hamar elállt viszont az eső, a pálya el is kezdett száradni, így jöttek az egyre jobb idők. A két Red Bull verhetetlen volt, Max Verstappen még csapattársára, Daniel Ricciardóra is 7,5 tizedet vert, mögöttük Fernando Alonso lett a harmadik az utolsó percben futott idejével. A spanyol a két Ferrarit és a két Mercedest előzte meg.

Nem kezdett rosszul a Toro Rosso-újonc Gasly, aki kilencedik lett, mögötte a Renault-tesztpilóta Szergej Szirotkin lett a tizedik. A Toro Rossónál Carlos Sainz helyett vezető Sean Gelael 14. lett, a Saubernél lehetőséget kapó Charles Leclerc pedig 16., megelőzve Pascal Wehrleint.

A két Haas nagyon szenvedett, 7 másodpercet kaptak Verstappentől, Felipe Massa hidraulika-probléma miatt nem ment mért kört.