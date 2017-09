Felforgatta a világbajnokságot pár száz méter eseménye, amikor a két héttel ezelőtti Szingapúri GP rajtbaleseténél kiesett Sebastian Vettel is. Az indulás előtt csak 3 ponttal volt lemaradva Lewis Hamiltontól, két órával később 28-cal.

Hat futam van még hátra, az egy futamgyőzelemnél (25 pont) kicsit nagyobb lemaradás elméletileg még simán ledolgozható, még akkor is, ha a szingapúri volt papíron az utolsó olyan pálya idén, ami a német Ferrarijának kedvezett.

Nézzük csak, mik jönnek még, és kinek mennyire áll egyik vagy másik helyszín.

október 1. - Malajziai GP

A pénteken kezdődő hétvégére végig esőt mondanák, már ebből profitálhat Vettel, vagyis nagyobb darabot is kivághat a hátrányából, ha jól megy, és szerencséje is van. Hamilton tavaly kilométerekkel vezetett itt, vagyis a pálya elméletileg a Mercedesnek fekszik, de ne felejtsük el, hogy 2015 tavaszán itt nyerte első versenyét Vettel a Ferrarival. Azaz az esélyeket 50-50-re adnák, 1:1 az állás.

október 8. - Japán GP

Hamilton egyik kedvence Szuzuka, tavaly mégsem sikerült itt nyernie. Idén favorit lesz, a domborzat az emelkedőkkel inkább a Mercedesnek kedvez. Vettelnek elő kellene valamit húznia, ami nem is lehetetlen, ugyanis már négyszer győzött itt. 2009 és 2015 között folyamatosan dobogós volt, legutóbb 2013-ban nyert. Még eshet is, így az esélyeiket így itt is 50-50-re tennénk. 2:2.

október 22. - Amerikai GP

Austint is különösen szereti Hamilton, annyira, hogy az öt itteni futamból négyet megnyert, csak 2013 nem lett az övé, a turbóérában veretlen. Bár eső itt sem kizárt, ez az ő pályája. 3:2.

október 29. - Mexikói GP

A pálya Monzára hasonlít, ahol a Mercedesnek a legnagyobb fölénye volt idén, kettős győzelmet szereztek Hamiltonnal az élen. Tavaly itt is az angol nyert, eső sem valószínű, a Ferraritól kellene nagy teljesítmény, nem is annyira Vetteltől. 4:2.

november 12. - Brazil GP

Hamilton szereti a helyet, de inkább a környezetet, mint a pályát, ami a sok emelkedővel a Mercedesnek kedvez. Vettel kétszer győzött itt, de még Red Bullal, az időjárás viszont kiszámíthatatlan, így adjuk döntetlenre. 5:3.

november 26. - Abu-Dzabi GP

A pálya fifti-fifti a Ferrarinak és a Mercedesnek, három-három győzelme van a két vb-esélyesnek, ez is iksz.

6:4

Szoros, de nem jó arány Vettelnek, neki az kell, hogy legalább 28 ponttal többet szerezzen az utolsó hat futamon Hamiltonnál. Az angolnak fordítva ez sikerült, Vettel a Hungaroringről 14 ponttal ment el a nyári szünetre, majd azóta három nagydíjon 28-as hátrányba került, ami 42 pontos fordítás Hamiltonnak.

A mercis nagy sorozatot produkált, az utóbbi öt GP-ből csak egyet nem ő nyert, miközben Vettelnek olyan szériája van, hogy az utóbbi nyolc futamból csak egyet nyert meg.

Keménynek tűnik ez a fordítás Vettelnek, de nem kell messzire menni, hogy kapaszkodhasson valamibe.

Amikor 2010-ben és 2012-ben világbajnok lett, hat futammal a vége előtt rosszabbul állt az elsőhöz képest, mint most.

2010-ben 31-gyel volt Hamilton és 28-cal Mark Webber mögött, igaz a végén Fernando Alonsót kellett megvernie az utolsó futamon, és ez sikerült is

2012-ben is Alonsóval harcolt, akkor a spanyol hattal a zárástól 29-cel ment előtte, mégis veszített a végén, Vettel lett a bajnok

A fentiek alapján az Autosport.com kiszámolta, visszanézve az egész F1-történetre, nem csak a közelmúltra, hogy Vettelnek 23% esélye maradt a világbajnokságra. Szigorúan a számok mondják ezt, de abba nem lehet beleszámolni a Ferrari ütőkártyáját, a motort.

Ki lesz a bajnok? 260 Hamilton

222 Vettel

Amiben Vettel nyerő lehet, az a technika, még akkor is, ha az ő kocsijának a motorja gyengébb a Mercedesénél. A Ferrari ugyanis a most hétvégi futamon igyekszik bevetni az új, megerősített motort, és ha minden igaz, szereli be az utolsó, negyedik, idénre engedélyezett erőforrást a német kocsijába.

Hat futamot kell kibírnia, ez simán teljesíthető, miközben a Mercedes már három nagydíjjal ezelőtt betette a negyediket Hamiltonnak, vagyis az övének 9 versenyt, majdnem egy fél szezont kellene kibírnia gond nélkül.

Ha nem jön össze, az minimum 10 rajthely büntetés az angolnak. Ez lehet az a sansz, ami leginkább reményt adhat Vettelnek a világbajnokságra.

Na meg az, amit Murray Walker, a Forma-1 riporterlegendája mondott még valamikor nagyon régen: