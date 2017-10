Verstappen nyert a Ferrari-drámák között

Ferrari-dráma volt szombaton, az időmérőn, amikor Sebastian Vettel nem tudott mért kört sem futni autóhiba miatt, és Ferrari-drámával kezdődött a futam is: Kimi Räikkönen kocsijával turbógondok adódtak a rajthoz menet, kis szerelés után a depóba tolták a gépet, és el sem tudott startolni.

Az élen így Hamilton egyedül maradt az első sorban, simán el is jött a rajttól, Verstappenre a kilövő Bottas jött fel, de a holland szoros csatában maga mögött tudta tartani. Ricciardo sorolt be negyediknek.

Vettel már a második körben 12. volt, a 21.-ben meg már ötödiknek jött fel.

Az élen Verstappen volt zseniális, a 3. körben megelőzte Hamiltont,

tök simán, a célegyenes végén ment el. Mögöttük Ricciardónak sem kellett sok, hogy lenyomja Bottast, így már Hamilton-szendvics volt az első három: Verstappen-Hamilton-Ricciardo.

Vettel még az RBR-eknél is keményebben ment, a 25. körben Bottast vette célba a negyedik helyért.

Nehezebben boldogult vele a vártnál, de jöttek a kerékcserék, a 27. körtől Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, Ricciardo érkezett egymás után új gumiért, és Vettel már a negyedik helyre jött fel a pályára visszatérve.

20 körrel a vége előtt kissé szétszakadt a mezőny, kábé 10 másodpercek voltak Verstappen, Hamilton, Ricciardo és Vettel között. A ferraris Ricciardót is megcélozhatta, a Red Bull fenéklemezéről ugyanis leesett valami, és ezután eldeformálódva sokkal több szikrát húzott az aszfalton, azaz jobban leért a kelleténél. Ráadásul Vettel szuperlágy gumikon ment, míg a többiek lágyon, a német fordítva kezdett az élmezőnyhöz képest.

10 körrel a vége előtt érte be Vettel Ricciardót, és indult meg a dobogós helyért. Nehezebben boldogult a vártnál, Ricciardo kétszer is visszaverte a támadását, és nem segített Alonso sem, aki a lekörözésénél elengedte Riciardót, feltartotta Vettelt. A német be is szólt,

Alonso, azt hittem, ennél jobb vagy ennél.

Ricciardo meg is törte a Ferrarit, három körre a leintéstől lemaradt Vettel.

Az élen így végképp semmi nem változott,

Verstappen simán ment el a győzelemig, Hamilton biztosan tartotta meg a második helyet, Ricciardo a harmadikat.

12 Galéria: Malajziai nagydíj 2017

Vettelnek a negyedik is siker, bár nagyon közel volt a dobogóhoz. De a leintés utánra is maradt dráma:

Vettel a tiszteletkörön összeütközött Lance Stroll Williamsével,

a Ferrari bal hátsó kereke kitört, és felhajlott a kasztnira, az autó leparkolt a pálya szélén. Vettelt Pascal Wehrlein fuvarozta vissza a depóba a Sauber-Ferrarival, újabb klasszikus utazást láthattunk. (Ami egyébként a szabályok szerint tilos.) A karambolt kivizsgálták, de nagyon gyorsan a szőnyeg alá seperték büntetés nélkül. Ám a Ferrariban komolyan megsérülhettek alkatrészek, és ha valamit cserélni kell, az nem jönne jól Vettelnek, szinte biztosan rajthelybüntetéssel járna.

A Red Bull, ahogy tavaly, újra megnyerte Malajziát, a szombaton 20 éves második győzelmét szerezte az F1-ben.

Kerék kerék ellen verte meg Hamiltont és a Mercedest,

aminek a második hely is nagy siker volt ezen a hétvégén.

Hamilton plusz hat pont előnyt szerzett Vettel ellen, 34 a különbség 5 futammal a vége előtt.

12 Galéria: Malajziai nagydíj 2017 Fotó: Manan Vatsyayana / AFP

Meggyőzőnek tűnik, de a Merci bajban lesz, ha Japánban nem tud reagálni: Malajziában dobogón is nehezen lettek volna, ha a Ferrarik nem írják ki magukat. A pénteken bevetett fejlesztési csomagjuk nem jött be, Hamilton az időmérőre vissza is állt az előző alkatrészekre és beállításokra. Vagyis Szuzuka sokkal érdekesebb lesz annál, mint elsőre látszik.

És csak egy hetet kell várni rá, pénteken már kezdődik is.